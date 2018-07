Funcom hat bekannt gegeben, dass Conan Exiles offiziell des erfolgreichste Spiel der 25-jährigen Firmengeschichte ist. Hiermit ist das MMO Age of Conan: Hyborian Adventures an der Spitze der firmeninternen Charts ablöst. Conan Exiles ist am 8. Mai 2018 auf PlayStation 4 und Xbox One auf dem PC erschienen. Zur Feier des Tages hat Funcom einen Trailer mit Pressestimmen veröffentlicht.

Conan Exiles – Limited Collector’s Edition

Die limitierte Collector’s Edition kann noch bei ausgewählten Händlern zum Preis von 69,99 € für PC und 79,99 € für Playstation 4 und Xbox One erworben werden. Diese einzigartige Edition enthält zahlreiche exklusive Gegenstände.