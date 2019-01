0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Packende Kämpfe, spannende Maps und jede Menge verrückter Waffen und abgefahrene Fortbewegungsmittel erwarten die Spieler im brandneuen PC-Game Config Wars. Hinter diesem Spiel steht das deutsche Entwicklerstudio DaRa Games. Config Wars ist ab 31. Januar 2019 auf Steam im Early Access verfügbar. Das Debut des innovativen Entwicklers DaRa Games ist ein spannendes Multiplayer-Echtzeit-Strategie-Spiel. Die Spieler treten gegeneinander an, um während der vier jährlichen Seasons die Krone von Tiny-World zu erringen.

Config Wars – Selbstdesignte Kämpfer stürmen epische Maps

In der bunten Retro-Welt Tiny-World, die von den Tiny-Men bewohnt wird, herrscht Krieg! Durch klug eingesetzte Ressourcen stellen die Spieler ihre Einheiten ganz nach ihren Wünschen her. Dabei legen sie jedes Teil der Ausrüstung einzeln fest. Waffen und Rüstungsteile ergeben so eine individuelle Mischung an Vor- und Nachteilen, die den Spielern den Sieg auf der zufällig generierten Map sichern soll. Bogenschützen kommen mit festem Schuhwerk besser vorwärts, gute Panzerung macht die Schwertkämpfer widerstandsfähig, aber langsam und mit einer stylischen Toga im Tiger-Design sehen die kleinen Kämpfer auch noch cool aus. Jedes Rüstungsdetail finden die Spieler auch in der grafischen Darstellung jedes einzelnen Soldaten wieder.

Sind die Einheiten konfiguriert, gilt es die beste Route über Land, Wasser und durch die Luft auf der Map festzulegen und die gegnerische Basis anzugreifen. Die Basis des Spielers bildet seine Fabrik. Dort werden Einheiten ausgebildet, verbessert und neue Technologien erforscht, die nützliche Vorteile im Kampf bringen können. Zu Anfang werden die steinzeitlichen Waffen Schwert, Axt, Speer, Schild, Keule und Faust zur Verfügung stehen. Weitere folgen im Lauf der Early Access-Phase. Zu Beginn der Partie belegen die Spieler die Modulplätze der Fabrik mit den Ressourcen, die sie erzeugen wollen. Hier heißt es geschickt kombinieren, denn die Plätze sind begrenzt, gleiche Module erzeugen mächtige Boni und ohne Einheiten-Modul werden keine Soldaten produziert.

Durch die Extraportion Wissen wird aus den normalen Kampf-Einheiten eine hochspezialisierte Truppe, die die gegnerische Fabrik in die Knie zwingt. Ein Mammut als Reittier, das gleichzeig Feinde zertrampelt? Kein Problem! Ein Ballon aus Tauben, der die Bogenschützen über die feindlichen Stellungen fliegt? Kein Problem! Der Fantasie der Spieler sind keine Grenzen gesetzt!

Config Wars – eSports-Turniere in Planung

In Zukunft sind außerdem schnelle eSports-Turniere geplant, bei denen die Spieler live um die Krone von Tiny-World kämpfen.

Config Wars ist das erste Spiel des deutschen Entwicklers DaRa Games und startet am 31. Januar 2018 in den Early Access für PC und wird über Steam zum Preis von 14,99 € erhältlich sein. Mehr Informationen stehen auf configwars.de zur Verfügung.