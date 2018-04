NetEase Games hat heute ein neues Update für das Free-to-Play, cross-platform MMORPG Crusaders of Light veröffentlicht. „Battle for Karanvale“ enthält eine neue Stadt, neue Ausrüstung und einen neuen PVP-Modus. Crusaders of Light spielt in einer detaillierten 3D-Fantasy-Welt. Außerdem bietet es eine Reihe herausfordernder Dungeons und epische 40-Spieler-Raids.

Crusaders of Light – Neuer PVP-Modus eingeführt

Das Update führt euch in die Stadt Karanvale,, wo ihr euch auf die aufregende Suche nach einem antiken Schatz begebt. Um das unglaubliche Potential des ‚Mythischen Schatzes‘ zu nutzen und zu erweitern, könnt ihr an einem neuen PVP-Modus teilnehmen: Shadowveil Assassination. Eine Gruppe von acht Spielern hält sich verdeckt in der Stadt auf. Wenn ihr für 15 Minuten überlebt oder es schafft 15 Gegner auszuschalten, gewinnt ihr die Runde.

Solltet ihr versehentlich einen normalen Bürger anstelle eines verkleideten Gegners angreifen, werdet ihr durch eine geheimnisvolle Magie übernommen und findet euch als Attentäter wieder.