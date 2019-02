Dakar 18 – Neue DLC’s starten in Südamerika

1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Das Entwicklerstudio Bigmoon Entertainment hat die Dakar Series: Desafío Ruta 40 sowie die Dakar Series: Desafío Inca Rally als die ersten beiden Zusatzinhalte für Dakar 18 angekündigt. Die Rallye-Simulation ist seit dem 25. September auf PlayStation 4, Xbox One und dem PC erhältlich. Die DLCs sind für alle Besitzer des Hauptspiels Dakar 18 gratis verfügbar.

Dakar 18 – Desafío Ruta 40

ie Desafío Ruta 40 Rally ist Teil der weltbekannten “Dakar Series”, einer Reihe von weltweit stattfindenden, herausfordernden Cross-Country-Rallyes. Außerdem ist es das erste Event der Serie, das zu Dakar 18 hinzugefügt wird. Das jährlich stattfindende Rennen hat auch im letzten Jahr zwischen dem 27. und 31. August wieder zahlreiche Rallye-Fans nach Argentinien gelockt. Genau wie bei der Entwicklung des Hauptspiels hat sich das Bigmoon-Team auch bei der ersten digitalen Erweiterung ein Ziel gesetzt. Man wollte die Herausforderung so realistisch wie möglich darstellen. Der DLC wird die bereits bestehende offene Welt um weitere 12.000 km² und fünf neue Etappen in Argentinien bereichern. Damit sich die Spieler in den wunderschönen Landschaften nicht verfahren, stehen den Spielern erneut die Roadbooks mit den originalen Streckenverläufen zur Verfügung.

Dakar 18 – Desafío Inca Rally

Die Desafío Inca Rally ist Teil der weltbekannten “Dakar Series”, einer Reihe von weltweit stattfindenden, herausfordernden Cross-Country-Rallyes. Das jährlich stattfindende Rennen hat auch im letzten Jahr zwischen dem 13. und 16. September zahlreiche Rallye-Fans nach Peru gelockt. Genau wie bei der Entwicklung des Hauptspiels hat sich das Bigmoon-Team auch bei der ersten digitalen Erweiterung das Ziel gesetzt, die Herausforderung so realistisch wie möglich darzustellen. Der DLC fügt dem Hauptspiel drei neue Etappen in der Ica-Wüste hinzu. Wie nicht anders zu erwarten, stehen den Hobby-Piloten auch für dieses digitale Event die Roadbooks mit den originalen Streckenverläufen zur Verfügung.

Dakar 18 – Features