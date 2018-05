Bandai Namco Entertainment hat neue Details zum Netzwerk-Test von Dark Souls: Remastered bekannt gegeben. Dieser findet vom 11.-12. Mai für Xbox One und PlayStation 4 statt. Details zum Netzwerk-Test für Nintendo Switch folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Dark Souls: Remastered erscheint am 25. Mai für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam. Die Nintendo Switch-Version erscheint diesen Sommer.

Dark Souls: Remastered – Netzwerk-Test mit registrierten Spielern

Ihr müsst euch im Vorfeld für den Test registrieren und den Client herunterladen, um am Netzwerk-Test teilnehmen zu können.

2. Mai 00:01 CEST: Ab diesem Datum kann der Netzwerk-Test Client von Spielern im PlayStation Network und Microsoft Store heruntergeladen werden.

8. Mai 11:59 CEST: Der Test Client kann nicht mehr heruntergeladen werden.

11.-12. Mai: Die Spieler können dem Netzwerk-Test beitreten und sich zwischen 18:00 und 23:59 CEST den gefährlichen Bedrohungen von Lordran stellen.