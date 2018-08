Darkness Rises, Nexon’s HD Third-Person Action Rollenspiel für mobile Geräte wurde seit Release am 20. Juni mehr als 10 Millionen Mal heruntergeladen. Spieler aus der ganzen Welt sind in das düstere Fantasy-Universum des Spiels eingetaucht, um die hochauflösenden Grafiken und den schnellen und flüssigen Kampf gegen monströse Kreaturen und hinterhältige Bosse zu erleben. Darkness Rises steht als kostenloser Download im App Store für iPhone und iPad und auf Google Play für Android Geräte zur Verfügung.

Darkness Rises – Weltweit 10 Millionen Downloads eingefahren

„Der Erfolg von Darkness Rises ist eine Bestätigung für die HD Grafik des Spiels und schlagkräftigen Kämpfen, die eine neue Messlatte für das Spielerlebnis in Konsolenqualität auf mobilen Geräten setzen“, so Lawrence Koh, General Manager bei Nexon M. „Darkness Rises gibt den Spielern die Möglichkeit, das zu genießen, was ihnen am besten gefällt: egal ob es sich um die Einzelspieler-Story, PvP-Kämpfe oder gemeinsame Raids mit Freunden handelt. Wir freuen uns darauf, das Gameplay-Erlebnis weiter auszubauen, um die Spieler auch in den nächsten Jahren auf neue Art und Weise herauszufordern – durch neue Story-Quests, Features und Spielmodi, weitere Charaktere, epische Bosse, In-Game-Events und vieles mehr.“

Um den bisherigen Erfolg zu feiern, hat man ab heute bis zum 8. August folgende Events und Preise ins Spiel integriert:

Special Daily Login Bonus: Spieler, die sich bei Darkness Rises einloggen, können sich exklusive In-Game-Preise sichern, die von großen Gold- und Edelsteingeschenken über spezielle Truhen bis hin zu festlicher Ausrüstung reichen.

Daily EXP & Gold Boosts: An jedem Tag des feierlichen Events erhalten die Spieler von 19:00 bis 21:00 Uhr einen 10%igen Gold-Boost und einen 20%igen EXP-Boost.

Darkness Rises – Update integriert weitere Verbesserungen

Außerdem wurde ein neues In-Game-Update veröffentlicht, das einen Raid gegen den ungeschliffenen Eisenriesen und den nächsten Boss Gigantes ermöglicht. Das Update bringt auch eine Reihe von Verbesserungen für die Anpassung der Ausrüstung, das Grimoire-System und neue Optionen für In-Game-Events. Eine Reihe neuer Ausrüstungssets zum Sammeln und Ausrüsten, darunter die Three Kingdoms Armor und Summer Rash Guard, sind ebenfalls ab sofort erhältlich.

Darkness Rises bietet einen schnellen und flüssigen Kampfablauf, der sehr intuitiv ist und dem Spieler Flexibilität und Anpassung an seinen eigenen Spielstil bietet. Die Spieler erleben eine düstere Fantasy-Erzählung mit ihrem individuell angepassten Helden, der aus einer Reihe von mächtigen und vielfältigen Charakterklassen ausgewählt werden kann. Dabei entwickeln und verbessern sie ihre Fähigkeiten und sammeln Ausrüstung. Koop-Dungeons geben bis zu vier Spielern die Möglichkeit, sich in Echtzeit epischen Herausforderungen zu stellen oder im PVP-Modus gegen ihre Freunde anzutreten.