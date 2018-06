Nach der E3 waren viele Fans von der Nintendo-Präsentation enttäuscht. Wo blieben die großen Hits? Ankündigungen für 2019? Bayonetta 3? Metroid Prime 4? Statt das Publikum zu verblüffen wurde endlos auf Super Smash Brothers herumgeritten, jeder Charakter vorgestellt und die restliche Zeit eine Mini-Zusammenfassung der kommenden Spiele gezeigt. Titel, die absolut absehbar waren, keine Überraschungen, kein Wow-Effekt.

Doch nun, Post-E3, haben wir endlich die Möglichkeit bekommen uns selbst, leibhaftig von Nintendos Neuerungen zu überzeugen. Dabei haben wir einige Demos, Live-Präsentationen und auch Vollversionen unter die Lupe nehmen können, von denen wir euch hier die wichtigsten Vorstellen. Neben den Infos der E3 können wir jetzt tatsächlich Aussagen zum Spielgefühl mit euch teilen.

Nintendos Pokémon Let’s Go Pikachu! und Let’s Go Evoli! und der Pokéball Plus

Ein Kindheitstraum wird wahr! Endlich das Ash-Gefühl der Anime-Serie vervollkommnen: Mit dem Pokéball in der Hand und Pikachu auf der Schulter. Doch in Let’s Go Pikachu! werden nicht nur Elemente der von uns so geliebten Kinderserie verarbeitet. Tatsächlich scheint es ein Hybrid aus Anime, den klassischen Pokémon-Spielen und Pokémon Go zu sein.

Dies lässt sich einerseits an der Optik, andererseits am Kampf- und Fangsystem gut ablesen. Aus der Iso-Perspektive erkunden wir die dreidimensionale Welt der altbekannten Kanto-Region. In unserem Fall durften wir einen Blick auf den Vertania Wald und Marmoria-City werfen. Hier treffen wir altbekannte Pokémon und Charaktere wie Rocko . Nach Aussage der Entwickler sind die Let’s Go!-Teile an die Gelbe Edition angelehnt und enthalten somit 151 Pokémon.

Um uns durch die Welt zu bewegen reicht uns der neue Pokéball Plus. Er ersetzt komplett den Joy-Con-Controller und liegt als kleiner, handlicher Pokéball mit guter Responsiveness in der Hand. Dabei beschränkt sich die Steuerung größtenteils auf die Bewegung der Spielenden und zwei verbaute Knöpfe.

Im Vertania-Wald

Beim Betreten des Vertania-Walds fällt uns neben der atmosphärischen Waldstimmung zuerst auf, wie unglaublich voll es hier ist! Denn anders als in den ollen Gameboy-Versionen sind hier die Pokémon komplett sichtbar. Da kann es auf den verschlungenen Wegen schon einmal eng werden. Natürlicherweise stolpern wir dabei manchmal auch völlig unabsichtlich über unsere kleinen Käferfreunde wie Raupi und Safcon, die im hohen Gras schwieriger auszumachen sind. Fliegende Smettbos und Taubsis können wir schon von weitem sehen.

Treffen wir nun auf ein wildes Pokémon beginnt das Catch-Minispiel, das uns aus Pokémon Go wohl bekannt ist. Die Pokémon bewegen sich unterschiedlich, während ein Zielkreis um sie pulsiert. Ist uns das Pokémon wohl gesonnen ist dieser grün, wenn nicht gelb, was den Fang erschwert. Wir können die Stimmung verbessern, indem wir Beeren als Köder einsetzen.

Der eigentliche Spaß – das Werfen unseres Balls – ist hierbei schwieriger als gedacht. Zwar können wir auf jede erdenkliche Art werfen, aber ein flatterndes Smettbo kann einen hier schon einmal verzweifeln lassen. Fangen wir ein Pokémon vibriert und summt der Pokéball in unserer Hand, was das echte Pokémon-Trainer-Gefühl verstärkt. Auch ohne Kampf bekommen alle unsere mitgetragenen Pokémon einen EP-Bonus.

Unsere Pokémon immer dabei

Der Pokéball Plus wird mit Pokémon Go kompatibel sein und kann unabhängig von der Konsole rumgetragen werden. Dabei können wir unser favorisiertes Pokémon im Ball, beispielsweise Pikachu, mit uns nehmen. Er leuchtet je nach Pokémontyp in verschiedenen Farben (Bsp.: Elektro = Gelb) und schütteln wir ihn ertönt das vertraute „Pika! Pika!“. Während des Tragens erhält unser Gefährte zusätzliche EP und wir schalten neue Gegenstände frei. Eine nette Spielerei mit der Nintendo wieder einmal Bewegung belohnt.

Geraten wir in einen Kampf gegen einen anderen Trainer, besinnt sich Let’s Go Pikachu! auf klassische Mechaniken. Die zwei ersten Pokémon werden aus den Bällen in die Arena gerufen und tauchen in ihrer Originalgröße auf. So können wir die Größenrelationen von Pokémon zu Pokémon zu Trainer, die wir bisher nur aus der Anime-Serie kannten, neu erleben. Das Kampfsystem funktioniert nach bekanntem Schema: Pokémon auswählen, Item oder Attacke bestimmen, next Turn. Während des Kampfes gibt uns der Ball ständig Feedback. Die Attacken werden im Kampf sehr gut verbildlicht, wodurch schon das Zusehen Spaß macht.

In Let’s Go Pikachu! ist verständlicherweise Pikachu unser ständiger Begleiter. Dabei sind wir nicht nur seine Mitfahrgelegenheit. Er zeigt uns nützliche Items durch Schweifwedeln an. Ein weiteres Pokémon unserer Wahl kann uns folgen. Während die kleinen bis normalgroßen uns einfach hinterherwatscheln, reiten wir beispielsweise auf dem riesigen Onix durch die Welt. Hier bekommt man noch einmal ein Gefühl für die „tatsächliche“ Größe der Pokémon in der Umwelt.

Für Nostalgiker wie Neueinsteiger!

Die beiden Let’s Go!-Titel werden im Coop-Modus bestreitbar sein. Damit bekommen wir die Möglichkeit gemeinsam die neue-alte Welt von Kanto zu erkunden. Was wir ansonsten von den Charakteren aus Marmoria-City mitbekommen haben, erweist sich als gewohnt knuffig und selbstironisch. So treffen wir auf eine Frau, die uns ihr Flegmon zum Aufpassen anvertraut. Diese Quest besteht darin nichts zu tun. „You had a relaxing time with Slowpoke“ – Hach!

Ist dieses Pokémon revolutionär? Wohl nicht. Hat es Spaß gemacht und will man weiterspielen? Auf jeden Fall! Man hat das Gefühl, dass die besten Elemente der verschiedenen Gattungen der Pokémon-Serie zusammengefügt wurden. Durch den Pokéball Plus bekommt das Spiel eine zusätzliche, körperliche Ebene, die uns mit der Trainerfigur verschmelzen lässt. Außerdem finde ich die Vorstellung, stets ein Pikachu in meinem Ball mit mir rumzutragen einfach entzückend. Ob einem das zusätzliche 50 Euro wert ist, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Als kleines Extra kommt mit jedem Pokéball Plus exklusiv das mysteriöse Pokémon Mew.

Ab 16. November können wir dann mit Pikachu im Gepäck unser neues Abenteuer in der klassischen Pokemonwelt starten.

Nintendos Super Mario Party

Die Mario Party Reihe als Hybrid aus Minigames und Brettspiel hat uns schon so manche schöne Stunden beschert und den ein oder anderen Controller zerlegt. Jetzt kommt der Dauerbrenner auf die Switch und nutzt deren Eigenschaften würdig aus.

Klassischerweise treten wieder vier Spieler gegeneinander an und können sich nun auch in Teams zusammenschließen. In der Präsentation sah man den 2 vs. 2 Modus, der zusätzliche Möglichkeiten des Zusammenspiels auf dem Brett und in den Minigames eröffnet. Über das Brett bewegen wir uns dennoch unabhängig. Mit einem Highfive beginnt man das Match.

Erstmals gibt es zusätzlich zu den normalen Würfeln charakterbezogene Würfel. Diese können relativ sicher (auf jeder Seite steht zumindest eine Eins oder höher) oder risikoreich sein (eine oder mehrere Seiten sind Nieten, während die anderen hohe Zahlen ab sieben aufwärts anzeigen). Zwischenzeitlich tauchen neben den Spielercharakteren auch andere Freunde Marios auf, von denen wir uns die Würfel leihen können.

Natürlich gibt es neue Bretter. Beispielsweise befindet sich auf einer Karte ein riesiger Bob-omb, dessen Counter beim betreten bestimmter Felder runterzählt. Was wohl passiert wenn er die Null erreicht?

Neue Minigames

Auf dem Brett und in den Minispielen erhalten wir wie gewohnt Münzen, die wir in Sterne umtauschen können. Diesmal stehen uns 80 verschiedene Spiele zur Verfügung, in denen wir uns mit unsere Gegnern messen können. Dabei werden die Funktionen des Joy-Con-Controller ausgenutzt. Das Buttonmashen wird also gegen Wedeln, Drehen und Flippen ausgetauscht.

Jedem Minigame wird das Tutorial gleich vorgestellt und eine Trainingszeit optional eingeräumt. Das ist natürlich einsteigerfreundlicher und erübrigt das umherswitchen zwischen den Menüs. Die Spiele sprechen Geschick, Schnelligkeit und Teamabsprache gleichermaßen an und sind wie gewohnt humorvoll gestaltet.

Beispielsweise der Contest Slaparazzi, in dem unsere Figuren sich vor wechselnde Kameras drängen müssen, während sie die anderen wegklatschen. Wer am zentralsten im geschossenen Foto zu sehen ist, erhält die meisten Punkte. Oder Sizzling Stakes, wo wir mit unserem Joy-Con-Controller eine imaginäre Pfanne bewegen, um sechs Seiten eines Steaks gut durchzubraten. Natürlich gibt es auch die gewohnten Renn- und Fahrpassagen.

Die Minispiele können nun auch erstmals im Online-Mariothon als Wettkampf gegeneinander gespielt werden. Zusätzlich bietet Toads Playroom die Möglichkeit mehrere Nintendo Switch-Konsolen zu synchronisieren und dynamisch auf dem Tisch als neues Spielfeld zu verbinden.

Wir sahen die Kostprobe eines Panzerspiels: Jede Konsole fasst einen Teil der Karte mit bestimmten Spezifika ein. Nun können diese beliebig aneinander positioniert werden. Mit einem Swipe sind die Bildschirme verknüpft und bespielbar. Dabei entstehen lustige Wege und nicht ganz geplante Verstecke an den Bildschirmrändern der Konsolen. Bisher wirkte das Set-Up nicht all zu kompliziert und benutzerfreundlich.

Super Smash Brothers Ultimate

Zu Super Smash Brothers Ultimate und Mario Tennis Aces lässt sich im Grunde nicht viel revlutionär Neues berichten. Hier wird weiter auf klassische Mechaniken gesetzt wobei neue Charaktere und einige neue Fähigkeiten ins Spiel kommen.

Zuerst der Aufreger der E3: Super Smash Brothers Ultimate. Hier ließ sich Nintendo die Vorstellung der Charaktere eine halbe Stunde kosten. Nach dem Spielen kann ich bestätigen: Ja, sie sind da. Das war es dann aber auch schon. Das Kampfgeschehen ist wie gewohnt unübersichtlich und farbenfroh, während bildgewaltige Supersmash-Angriffe immer wieder das Geschehen unterbrechen. Ruft man dann noch per Pokéball zwischenzeitlich einen Helfer herbei, ist das Kuddelmuddel komplett.

Die Attacken und Bewegungen der neuen Charaktere sind allesamt treffend an ihre Originale angepasst. Während Bayonetta zwischenzeitlich auch mal ihre Schmetterlingsflügel auspacken kann, schießt das rothaarige Inkling-Mädchen mit ihrer orangenen Gun unaufhörliche Tintesalven auf die Gegner.

Karten und Controller

Natürlich gibt es auch neue Maps, die auf die traditionellen Spielräume bekannter Charaktere anspielen oder auch auf neue Welten verweisen. Sie sind alle stimmungsvoll und nett anzusehen, während Spielereien wie zwischenzeitliche Gravitationswechsel Abwechslung hineinbringen.

Mit der Neuauflage des Gamecube-Controllers knüpft Nintendo an die glorreichen Zeiten von Super Smash Brothers Melee an, das noch heute von Fans hochgehalten wird.Wer wie ich den Controller damals schon nicht mochte, wird ihn auch jetzt nicht mögen, allerdings ist es ein nettes Zugeständnis an eingefleischte Fans.

Wer also Lust hat in Zukunft Ridley, Bayonetta oder das Inkling-Mädchen auf das Schlachtfeld zu schicken, bekommt ab Dezember die Möglichkeit dazu. Es ist wenig überraschender, aber wie gewohnt unterhaltsamer, hochwertiger Prügelspaß für die ganze Familie.

Nintendos Mario Tennis Aces

Wie schon erwähnt besinnt sich Mario Tennis Aces auf das erfolgreiche Spielprinzip und fügt einige Neuerungen hinzu. So können wir im Doppel oder im Spiel Eins gegen Eins erstmals auch Bowser Jr. Und Buu Huu auf den Platz rufen. Im Handling unterscheiden sie sich dabei nicht: Jeder Charakter hat die gleichen Möglichkeiten.

Neben neuen Tennisplätzen hat sich auch der Katalog an zur Verfügung stehenden Schlägen erweitert. So können wir mit richtigen Timing einen schwer abwehrbaren Sternschlag ausführen, sobald wir uns in einem sternförmigen Feld befinden. Der kann den Schläger unseres Gegners beschädigen und vielleicht sogar den Sieg bedeuten.

Diese Spezialschläge kosten uns Energie, die wir durch längere gute Ballwechsel aufladen. An einer Anzeige am oberen Bildschirmrand können wir die Aufladung ablesen. Bei voller Anzeige haben wir die Option auf einen ultimativen Schlag. Dieser lässt uns ganz in Ruhe einen beliebigen Punkt auf dem Platz anvisieren und einen fast unkonterbaren Mega-Schlag ausführen.

Mehr Schläge, mehr Modi

Weniger spannende Schlagtypen wie Hechtschlag, kräftiger oder hoher Schlag sind natürlich weiterhin im Repertoire. Bei so vielen Optionen klickt man sich erst etwas ratlos durch das Steuerungs-Menü, doch nach kurzer Einspielzeit ist das Handling äußerst intuitiv. Wer sich etwas mehr bewegen möchte, kann mit dem Joy-Con seine Tennis-Skills verbessern, wird jedoch etwas länger auf Erfolgserlebnisse warten müssen.

Zum Story-Modus und weiteren Feinheiten erfahrt ihr bald mehr im Test. Vom Anzocken kann ich nur sagen, dass die Matches etwas zu leicht waren. Die Energieanzeige lädt sich sehr schnell auf und mit drei guten Treffern ist unser Gegner K.O. (was sich aber individualisieren lässt). Trotzdem ist Mario Tennis Aces alles in allem ein tolles rundes Paket, dass uns noch viele Spieleabende versüßen wird.

Fazit

Neben diesen Exklusiven Titeln waren natürlich auch Spiele wie Paladins oder Dragon Ball FighterZ auf der Switch zu sehen. Alle Titel spielten sich flüssig, wobei jedoch immer das Gefühl bleibt, das Switch mit seinen Releases einfach etwas hinterherhinkt.

Die Eindrücke der Post E3-Präsentation waren allesamt positiv. Nintendo liefert gewohnt gut durchdachte Unterhaltung ab, die sich optisch wie spielerisch sehen lassen kann. Jedoch, wie schon auf der E3, vermisst man die wahren Überraschungsbonbons. Gerade jetzt, wo Gerüchte laut werden, dass sich Sony aus dem Konsolengeschäft zurückziehen will, meint man, dass Nintendo alles daran setzen könnte, den Konsolenmarkt in Zukunft zu dominieren. Wir sind gespannt, was da noch kommt!