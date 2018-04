Phoenix Labs hat heute die Open Beta ihres Coop-Action-RPGs Dauntless angekündigt, die weltweit am 24. Mai startet. Mehr als 100.000 Spieler haben in der Closed Beta die Shattered Isles erkundet und Behemoths besiegt. Bereits jetzt haben sich weitere 700.000 Slayer für die Open Beta angemeldet. Dauntless transportiert euch in das Science-Fantasy-Universum der Shattered Isles. Dort schlüpft ihr in die Rolle der Slayer. Dabei handelt es sich um tapfere Krieger, die die Menschheit vor der Bedrohung durch die Behemoths schützen. Um die wilden Bestien zu besiegen, die der Welt die überlebenswichtige Essenz entziehen, müssen Slayer sich mit anderen Spielern zusammentun. Mit der erhaltenen Jagdbeute lassen sich in der Grenzstadt Ramsgate neue Waffen und Rüstungen craften.

Dauntless – Regelmäßige Content-Updates geplant

Dauntless setzt auf ein innovatives Ever-game, welches den Live-Service ständig erweitert und Endgame-Aktivitäten bietet, die die Spielwelt mit regelmäßigen Content-Updates, Events und mehr zum Leben erwecken. Die Open Beta zu Dauntless ist Free-to-Play und enthält einen In-Game-Store mit einer Vielzahl ausschließlich kosmetischer Gegenstände. Phoenix Labs hat sichergestellt, dass es in Dauntless keine Paywall oder Pay-to-Win Mechaniken gibt, auch werden in keiner Form Lootboxen angeboten.

„Dauntless befindet sich seit über vier Jahren in Entwicklung und wir können es kaum erwarten, bis Spieler uns in die Shattered Isles begleiten, um sich mit Freunden zusammenzutun, Behemoths entgegenzutreten, epische Gegenstände zu craften und die Welt zum Leben zu erwecken”, so Jesse Houston, CEO und Co-Founder von Phoenix Labs. „Jetzt da wir uns der nächsten Phase unseres Abenteuers nähern, möchten wir unserer leidenschaftlichen Community danken. Sie hat uns vom ersten Tag an unterstützt, Feedback gegeben und uns geholfen, die aktuelle Version des Spiels zu entwickeln. Es ist uns eine Ehre, Dauntless zusammen mit euch erschaffen zu haben!“

Nach der Entwicklung, dem fortwährenden Feedback und der von der Community maßgeblich geprägten Closed Beta ist die Dauntless Open Beta der neueste Meilenstein einer mehr als vierjährigen Reise. Die Open Beta bedeutet auch das Ende des Dauntless Founder’s Program, das interessierten Spielern exklusive Belohnungen und frühen Zugang zum Spiel, wie etwa der Closed Beta bieten konnte. Mehr als 75.000 nahmen am Founder’s Program teil und trugen so zur Entwicklung von Dauntless bei.

Dauntless steht im Rahmen der Open Beta ab dem 24. Mai kostenlos als Download zur Verfügung. Interessierte Slayer können bereits heute an der Closed Beta teilnehmen, indem sie ein Founder’s Pack erwerben. Weitere Informationen findet ihr auf folgender Seite.