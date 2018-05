In Vorbereitung auf die Dauntless Open Beta am 24. Mai bringt Phoenix Labs am 2. Mai das große neue Seeking the Horizon Update heraus. Es enthält viele Questverbesserungen sowie zahlreiche neue Features, darunter ein Rufsystem, eine Weltkarte und vieles mehr.

Dauntless – Neuerungen im Blickfeld

Das Seeking the Horizon Update zeigt die Evergame-Erfahrung von Dauntless mit der Live-Service-Erweiterungen und Endgame-Aktivitäten. Hierdurch wird die Welt der Shattered Isles durch regelmäßige Updates, Events und mehr zum Leben erweckt.

Das Seeking the Horizon beinhaltet folgende Neuerungen:

●Das Fortschrittssystem: Dauntless neues Fortschrittssystem ist nicht nur ein Update für Questreihen oder Crafting-Anforderungen. Ebenso ist es eine neue Plattform, auf der Phoenix Labs die Geschichten der Welt, die Beziehungen zu den Charakteren und den Inhalt aufbauen und in den kommenden Jahre ausweiten werden

●Eine neue Weltkarte: Die neue Weltkarte bietet Spielern die Möglichkeit, auf Jagd zu gehen und verschafft ihnen einen Überblick

●Ruf-System: Mehr als jede neue Waffe, Rüstung, Laterne oder Trank ist der Ruf eines Slayers entscheidend für seinen Erfolg und das neue Rufsystem gibt ihm die Chance, drei Charaktere für wertvolle Quests und Belohnungen zu gewinnen

●Slayer Choice: Bei der Jagd können Spieler zwischen Patrouille, Expedition oder Verfolgung wählen

●Eine sich entwickelnde Welt: Inseln rotieren und bewegen sich in und außerhalb der Reichweite von Ramsgate – die Inseln, die Spieler erforschen und die Aktivitäten, die auf ihnen verfügbar sind, werden sich mit der Zeit ändern

●Vielfalt der Quests: Die Vielfalt der Quests, die zur Verfügung stehen, wird durch neue Nebenquests erweitert, die einzigartige Belohnungen (wie Laternen) bieten

●Ausrüstungsaktualisierungen: Zusätzliche Funktionen und Inhalte für Ausrüstung, Set-Perks, Cells und Anpassungssysteme

Die Dauntless Evergame Erfahrung: Mit Blick auf die Dauntless Open-Beta am 24. Mai wird das Spielerlebnis eine Geschichte voller Charakter, Intrigen und Spielern auf den Shattered Isles beinhalten. Sobald Spieler den Grundstein ihrer Legende und die Kampagne von Dauntless gelegt haben, stehen sie vor dem Evergame. Das Dauntless Evergame wird neue, teuflische und herausfordernde Alpha Behemoths, einzigartige Jagdmodifikatoren, mächtige Belohnungen einschließlich exotischer Waffen und Ausrüstung, ein verbessertes Transmog-System und vieles mehr enthalten.