DayZ – Physische Version erscheint im Oktober

Sold Out und Bohemia Interactive haben verkündet, dass die physische Version des Survival Shooters DayZ weltweit zum 15. Oktober 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

Spieler kämpfen in der tristen post-apokalyptischen Welt mit bis zu 60 Mitstreitern auf einem einzigen Server ums schiere Überleben. Es gilt, gegen eine infizierte Nation zu bestehen, nach Vorräten zu suchen, die feindliche Wildnis zu erkunden und sich gegen andere Spieler zu verteidigen. Ihr könnt Chernarus allein durchstreifen, oder als Team gegen die feindliche Open-World kämpfen. DayZ erzählt die individuelle Geschichte eines jeden Überlebenden.

Das Spiel zeichnet sich unter anderem durch diese Highlights aus:

Der detaillierte, authentische Hintergrund Chernarus‘, einer von Hand designten und an reale Umgebungen angelehnten über 230km²-großen Open-World-Karte

Echte emotionale Erlebnisse, durch die Interaktionen zwischen 60 Spielern, die alle ums Überleben kämpfen

Gefahren in der Umgebung, wie zum Bespiel die Infizierten, dynamisches Wetter und Raubtiere

Eine Vielzahl an komplexen Survival-Mechaniken, vom Jagen und Craften, bis hin zur detailgetreuen Simulation von Verletzungen und übertragbaren Krankheiten

Verlässliche Server, mit implementierter Loot-Wirtschaft und der Möglichkeit, Unterschlupfe zu bauen

Authentische Waffenhandhabung und Melee-Kampfsystem

Authentisches Fahrgefühl beim Reisen und Materialtransport

“Wir sind begeistert DayZ im Oktober so vielen Spielern auf PS4 und Xbox One zugänglich zu machen,“ so Sarah Hoeksma, Marketing Director bei Sold Out. „Als eines der ersten Online-Survival-Spiele hat DayZ Millionen Spieler weltweit dazu veranlasst, sich mit einander zu verbünden – oder einander in den Rücken zu fallen – um die offene Welt von Chernarus zu überleben.“