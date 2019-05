0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Behaviour Interactive hat kürzlich den dritten Jahrestag des klassischen Horror-Multiplayer-Spiels Dead by Daylight gefeiert. Dabei hat man die Gelegenheit genutzt, um das Veröffentlichungsdatum des Spiels auf Nintendo Switch sowie weitere Zusatzinhalte anzukündigen. Das asymmetrisches Multiplayer-Horror-Spiel erscheint für Nintendo Switch am 24. September 2019.

Dead by Daylight – Behaviour Interactive gibt Release-Datum bekannt

Die brandneue Fassung des Spiels wird neben dem Hauptspiel auch vier weitere Kapitel mit neun Killern und zehn Überlebenden beinhalten. Darüber hinaus fügt Behaviour Interactive dem Paket drei zusätzliche kosmetische Pakete hinzu, um Käufern des Spiels für Nintendo Switch einen reizvollen Mehrwert zu bieten. Interessierte Spieler erhalten in Kürze die Möglichkeit das Spiel für Nintendo Switch vorzubestellen. Außerdem können Interessierte die Nintendo Switch-Version im Juni 2019 erstmals auf der E3 am Nintendo Stand in der West Hall des Los Angeles Convention Center anspielen.

Feier des dritten Jahrestags und umfangreicher Livestream

Das Entwicklerteam hat zudem die Community am 31. Mai zu einem Livestream auf Twitch und Youtube eingeladen. Start des Livestreams ist um 21:00 Uhr (CET). Fans erwarten Informationen zu den Plänen on Behaviour Interactive für das Spiel, einige Enthüllungen, tiefe Einblicke auf einen weiteren Killer, Details zur Version des Spiels für Nintendo Switch, neue Funktionen, Gags, Drama und die eine oder andere Überraschung.