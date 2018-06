Koei Tecmo Europe und Team NINJA haben Dead or Alive 6 angekündigt. Die Rückkehr der ikonischen Beat‘em-Up-Reihe erscheint Anfang 2019 für PlayStation 4 und die Xbox One Gerätefamilie einschließlich Xbox One X.

Dead or Alive 6 – Beat‘em-Up-Reihe wird fortgesetzt

Auf der E3 haben die Entwickler Team Ninja erstmals die sechste Auflage des Dead of Alive World Combat Championship präsentiert. Dabei machen die erstaunlichen Details, wie die komplexen Gesichtsausdrücken der Kämpfer eine herausragende Figur.

Mit Helena Douglas – Besitzerin von Doatec, dem Veranstalter von Dead or Alive – sowie den Gewinnern der vergangenen Dead or Alive Wettbewerbe wurden bereits die ersten Kämpfer für Dead or Alive 6 bestätigt. Darunter die Fan-Lieblinge Kasumi, Ryu Hayabusa, sowie den unterhaltsamen Gastgeber Zack und dem jüngsten Turniersieger Jann Lee.

Für das sechste Turnier wurden mit dem DOA Colosseum und The Throwdown zwei neue Schauplätze bestätigt. Während sich das DOA Colosseum durch drei ikonische Statuen in legendären Kampfposen auszeichnet, führt The Throwdown in eine düstere Seitenstraße, in der Kämpfe mit ungefiltert roher Kraft stattfinden können. Die virtuellen Zuschauer werden in The Throwdown zum Teil der Action und interagieren mit den Kämpfern.