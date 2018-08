Koei Tecmo Europe hat zwei neue Kämpfer für Dead or Alive 6 enthüllt. Die Rückkehr der ikonischen Beat-em-Up-Reihe erscheint Anfang 2019 für PlayStation 4 und Xbox One. Koei Tecmo Europe und Koch Media geben weiterhin bekannt, dass Dead or Alive 6 auf der Gamescom vom 22. bis 25. August in Köln, am Stand von Deep Silver & Friends in Halle 9 spielbar sein wird.

Dead or Alive 6 – Zwei neue Kämpfer bestätigt

Diego, bekannt als der ungekrönte Held der Straße, gibt in Dead or Alive 6 sein Debüt mit rohen Kampfkünsten. Diese Künste kann man nur auf der Straße und in Hinterhöfen erlernen. Mit mächtigen Kopfstößen und gezieltem Tackling hat sich Diego in den Straßen New Yorks einen Namen gemacht. Zudem hat er sich das nötige Geld verdient, um seine kranke Mutter zu unterstützen. Lange Zeit galt er als der stärkste Kämpfer in seiner Nachbarschaft und wird von vielen Einheimischen als Held gefeiert.

Zusammen mit Diego kehrt Taekwondo-Meister Rig zurück in den Ring. Der ehemalige Ölplattformarbeiter, der seine wuchtigen Angriffe zu akrobatischen Manövern entwickeln kann, hat noch eine Rechnung mit Diego offen, die beglichen werden soll.