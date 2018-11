0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Koei Tecmo Europe und Team Ninja haben weitere Charaktere für Dead or Alive 6 enthüllt. Die Rückkehr der ikonischen Beat-em-Up-Reihe erscheint am 15. Februar 2019 Playstation 4 und Xbox One.

Dead or Alive 6 – Kämpferin NiCO vorgestellt

Die neu bestätigte Kämpferin NiCO, auch bekannt als „The Lightning Technomancer“, ist eine Meisterin der südostasiatischen Kampfkunst Pencak Silat. Die enthusiastische Kämpferin setzt bei ihren Angriffen verheerende Plasmaentladungen ein, die ihre ohnehin schon mächtige Kampfkunst auf ein neues Level katapultiert. Gleichzeitig nutzt sie modernste Technik, wie die EMF-Ringe, um sich mit extrem hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Das jugendliche Äußere täuscht, denn NiCO ist eine begnadete Wissenschaftlerin und eine Koryphäe im geheimen M.I.S.T. Entwicklungsprojekt. Diese Kombination aus scharfen, analytischen Verstand und der perfekten Beherrschung ihrer Kampfkunst machen sie zu einer echten Gefahr für alle Teilnehmer des Dead-or-Alive-Turniers.

Neben NiCO wird Helenas Halbschwester Kokoro die Auswahl der Charaktere in Dead or Alive 6 bereichern. Kokoro ist eine Meisterin des Ba Ji Quan und verwendet Ellbogen- und Handflächenschläge zusammen mit einer Reihe von Würfen, die darauf abzielen, ihre Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Anmutig und doch kraftvoll, wird Kokoros Kampfstil durch ihr Maiko-Training noch weiter verfeinert.

Ebenfalls wieder im Einsatz ist La Mariposa, eine Luchadora, die sich durch Luftangriffe auszeichnet und als „The Immortal Butterfly“ bekannt ist. Hinter der Maske der professionellen Ringerin steckt in Wahrheit die ehemalige DOATEC-Forscherin Lisa Hamilton, welche einst Experimente am Ninja Hayate durchführte. Obwohl sie nach dem fünften Turnier ihre Karriere an den Nagel gehängt hat, ist La Mariposa nun wieder zurück – tödlicher denn je.

Neben den neuen Kämpfern, werden zwei neue Arenen enthüllt. ZERO, eine gläserne M.I.S.T. Forschungseinrichtung und Miyabi, eine idyllische japansiche Stadt, die von Bambus umgeben ist. Wer hier durch das Dickicht bricht, kann den Kampf in einem geheimen Garten fortführen, der eine wahrlich magische Atmosphäre verspricht.