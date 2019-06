Dead or Alive 6 – Neue DLC-Charaktere angekündigt

Dead or Alive 6

KOEI TECMO Europe und Team NINJA haben bekannt gegeben, dass die ersten beiden DLC-Charaktere das Dead or Alive Universum betreten. Die aus The King of Fighters bekannten Kämpfer Mai Shiranui und Kula Diamond sind Teil des DOA6-Season- Pass-1.

Mai Shiranui, auch als “The Alluring Ninja” aus KING OF FIGHTERS bekannt, greift als Kunoichi (weiblicher Ninja) auf ihre Shiranui-Style-Ninjutsu-Fähigkeiten zurück, wenn sie mit ihren übergroßen Fächern die Arena mittels ihrer Flammenfähigkeiten zum Kochen bringt.

Gegen diese Hitze steht die “Ice Doll”, Kula Diamond, die gefrorenes Wasser als Waffe verwendet. Sie verdankt ihre Fähigkeiten einer Umwandlung – durchgeführt durch NESTS.