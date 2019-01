0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

KOEI TECMO Europe und Team NINJA haben die Verschiebung des Beat’em-Up-Titels Dead or Alive 6 auf den 1. März 2019 bekannt gegeben.

Dead or Alive 6 – Releasetermin um wenige Tage verschoben

Die Entwickler nutzen die zusätzliche Zeit, um dem neusten Teil der ikonischen Beat’em-up-Reihe die bestmögliche Qualität zu geben. Dead or Alive 6 erscheint am 1. März 2019 für PlayStation 4 und die Xbox One.

“Die Entwicklung des Titels ist nahezu abgeschlossen, dennoch möchten wir uns noch ein wenig mehr Zeit nehmen, um die Spielerfahrung zu verbessern. Die Geduld der Fans wird dafür mit dem besten Dead-Or-Alive-Erlebnis belohnt werden“, ist sich Yohei Shimbori, Producer und Director des Spiels, sicher. “Ich entschuldige mich in aller Form für die Unannehmlichkeiten, die durch die Verschiebung von Dead or Alive 6 entstehen.”