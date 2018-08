Der Publisher Trion Worlds enthüllt einige der Inhalte, die Defiance 2050 in der nächsten Zeit wachsen lassen. In nicht einmal einem Monat haben sich über 1 Million Spieler angemeldet. Das Spiel ist für PlayStation 4, Xbox One sowie PC via Glyph und Steam erhältlich.

Defiance 2050 – Trion Worlds enthüllt Pläne für die Zukunft

Der Titel bietet eine wahre Erweiterung des Defiance-Universums mit spannenden, neuen Geschichten, mehr Features und mehr Gameplay. In seinem jüngst veröffentlichten Produzentenbrief beschreibt Matt „Destromathe“ Pettit, was Spieler in der nahen Zukunft in Defiance 2050 erwartet.

In den kommenden Monaten werden in Defiance 2050 neue Klassen eingeführt, wie der Hammer schwingende Invasor und der Ingenieur, welcher Geschütze einsetzt. Zudem kommen neue Gegner, neue Missionen, neue Story-Inhalte sowie neue Endgame-Inhalte.

Außerdem sieht die Planung laut Trion Worlds neue Technologien und ein neues System zur Individualisierung von Charakteren vor, sowie bedeutende Updates an Events.