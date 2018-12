0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Modus Games und Entwickler Moondrop haben einen Trailer für Degrees of Separation veröffentlicht. Der Trailer gewährt neue Einblicke in das Gameplay des 2D-Puzzle-Plattformers. Das Spiel erscheint am 14. Februar 2019 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PC via Steam und Xbox One. Die Spieler schlüpfen in die Rolle zwei zu gleichen Maßen mächtiger Charaktere und manipulieren als solche Kälte und Hitze im Tandem-Modus. Dabei erkunden sie eine üppige Welt voller Rätsel und Puzzle erkunden und setzen sich mit den Themen von Nähe und Trennung auseinander.

Degrees of Separation – Erster Gameplay-Trailer für den Koop-Plattformer

Der 2D-Puzzle-Plattformer bietet einen Einzel- als auch einen Mehrspielermodus. Durch Embers und Rimes gegensätzliche Feuer- und Eis-Fähigkeiten müssen Spieler die Handlungen ihres Partners genauso gründlich durchdenken wie ihre eigenen. Dank ihrer individuellen Elemente können sie die Welt auf ganz unterschiedlichen Wegen durchreisen. Vereinen Sie ihre Kräfte aber, so wird ihr Einfluss auf die Umgebung noch mächtiger: Zusammen können sie gezielt Wirbelstürme entfesseln, Flüsse einfrieren oder gar Plattformen aus dem Nichts erschaffen.

Branchenveteran Chris Avellone, bekannt für seine Arbeit an RPG-Klassikern wie Fallout: New Vegas, Star Wars Knights of the Old Republic II und Neverwinter Nights, hat eine bezaubernde Geschichte für den Titel erschaffen. Degrees of Separation vereint eine sanfte und zugleich kraftvolle Message, die von dem enormen Potential zweier gegensätzlicher Mächte erzählt, mit stimmungsvollen Rätseln. Das alles ist in einer wunderschönen Welt im Bilderbuch-Stil angesiedelt.

Game-Features