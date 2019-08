Deliver Us The Moon – RTX-Unterstützung zum Release

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Wired Productions und das niederländische Studio KeokeN Interactive haben für ihren Sci-Fi-Hit Deliver Us The Moon Echtzeit-Raytracing-Unterstützung angekündigt. Die einzigartigen Umgebungen werden dadurch deutlich packender als bisher. Licht, Schatten und Reflektionen verhalten sich noch realistischer. Durch die höhere Präzision der optischen Effekte wird der Mondoberfläche mehr Präzision verliehen. Die Dunkelheit des Weltraums war noch nie so greifbar. Nur NVIDIA GeForce RTX™ GPUs sind in der Lage, Spiele mit Echtzeit-Raytracing darzustellen. Das Spiel erscheint noch 2019 für PC (Steam) und 2020 für PlayStation 4 und Xbox One.



Deliver Us The Moon ist ein Sci-Fi-Thriller in einer nahen apokalyptischen Zukunft, in der die Ressourcen der Erde aufgebraucht sind. Um die Energiekrise auszugleichen, haben die Großmächte der Erde die World Space Agency aus der Taufe gehoben, um sich die natürlichen Helium-3-Vorkommen des Mondes nutzbar zu machen. Diese Agentur nutzt den Mond seither als Kolonie und als Stützpunkt. Doch eines schicksalhaften Tages bricht jegliche Kommunikation mit der Erde ab, und der Energiefluss versiegt. Jahre später schlüpft der Spieler in die Rolle des letzten irdischen Astronauten und begibt sich auf eine waghalsige Mission, die Hintergründe aufzudecken und die Menschheit zu retten. Schwerelosigkeit, Mondwüsten, riesige Raumstationen und verlassene Siedlungen sind dabei nur einige der Hindernisse auf der Mondoberfläche.

“GeForce RTX GPUs machen mit Raytracing einen großen Schritt vorwärts in der Rendering-Technologie”, sagt Koen Deetman, Game Director bei KoekeN Interactive. “Wir gehen davon aus, dass Echtzeit-Raytracing in jedem Spiel, dass auf Rendering in Kino-Qualität setzt, Verwendung finden wird. Daher war es für uns selbstverständlich, diese Technologie in Deliver Us The Moon zu verwenden.