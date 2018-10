1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Nach dem Fall der Legende Cayde-6 in Destiny 2 ist die Moral im Turm gesunken. Es ist deshalb wichtiger als je zuvor, sich an gefallene Hüter zu erinnern und die Überlebenden zu feiern. Jeder Hüter ist zum Fest der Verlorenen eingeladen! Für einen ersten Eindruck auf heute startende Festival der Verlorenen und was euch dabei erwartet, zeigt der veröffentlichte Trailer.

Destiny 2 – Das Festival der Verlorenen startet heute!

Das Festival der Verlorenen beginnt am Dienstag, den 16. Oktober, um 19:00 Uhr und endet am Dienstag, den 6. November, um 19:00 Uhr.

Dieses Jahr soll das Festival mehr als nur Masken bereithalten. Neben brandneuen Triumphen sind auf täglichen Beutezügen auch Seelen-Bruchstücke zu gewinnen, mit denen man das legendäre Automatikgewehr „Gruselgeschichte“ bekommen kann. Und irgendwas stimmt mit dem Immerforst nicht…

Zudem ist bekannt, dass alle Spieler, die Destiny 2: Forsaken ab dem 16. Oktober kaufen, automatisch die beiden vorherigen Erweiterungen Fluch des Osiris und Kriegsgeist, die auch Teil des Erweiterungspasses waren, erhalten. Jeder Spieler, der noch keinen Fuß in die Wirrbucht gesetzt hat, braucht somit nur das Forsaken-Upgrade. Alle Fans, die Destiny 2: Forsaken bereits vor dem 16. Oktober gespielt haben, erhalten eine Sammlung von Veteranen-Prämien.