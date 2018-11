Destiny 2 – PC-Community erhält das Spiel kostenlos

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Destiny hat eine Vielzahl leidenschaftlicher Fans in seinen Bann gezogen und wird seit seiner Einführung im Jahr 2017 von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt geschätzt. Jetzt soll die Fan-Gemeinde weiter wachsen, wenn neue Hüter im November gratis in die Spielwelt einsteigen können. Um den ersten Jahrestag auf PC zu feiern, geben Bungie und Activision in Zusammenarbeit mit Blizzard Entertainment bekannt, dass vom 2. bis 18. November jeder Spieler, der Destiny noch nicht gekauft hat, sowie alle neuen Mitglieder auf der Battle.net-Spiele-Plattform von Blizzard die Möglichkeit haben, sich das Spiel als Geschenk zu holen.

Destiny – PC-Community erhält das Spiel kostenlos

Destiny wird im November gute zwei Wochen lang gratis über die Battle.net-App verfügbar sein und kann von neuen Spielern sofort heruntergeladen werden. Neue Battle.net-Accounts (ab dem 2. November 19 Uhr MEZ) müssen Blizzards SMS Protect aktivieren, bevor Spieler ihre Spiellizenz beanspruchen können. Destiny ist über folgende Seite verfügbar.

Spieler, die Destiny für PC bereits besitzen, erhalten ein exklusives Abzeichen, das nirgendwo sonst erhältlich ist und im Dezember verfügbar sein wird, um den ersten Jahrestag auf Battle.net zu feiern. Zusätzlich haben neue Hüter die Möglichkeit, den neuen „Gambit“-Modus von Destiny: Forsaken vom 9. bis 11. November 2018 während des kostenfreien Demo-Wochenendes auszuprobieren. Gambit ist eine 4-gegen-4-Hybrid-Aktivität, die in Destiny 2: Forsaken enthalten ist.

„Wir haben Destiny für PC mit Blick auf die hohen Anforderungen der PC-Community entwickelt und gleichzeitig darauf geachtet, die Blizzard- und Bungie-Communities zusammenzubringen“, so Steve Cotton, Game Director von Destiny: Forsaken bei Bungie. Er ergänzt: „Wir freuen uns darauf, mit diesem Geschenk neue Hüter in unserem Universum willkommen zu heißen.“

Destiny – Weltweite Anerkennung

Die Genre-prägende Destiny-Franchise hat seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2014 weltweit Anerkennung gefunden, gefolgt von einem rekordverdächtigen PC-Start, der Destiny im Jahr 2017 den größten PC-Start überhaupt gemessen an verkauften Exemplaren in der Geschichte von Activision Publishing beschert hat. Das von Bungie entwickelte und in Zusammenarbeit mit Vicarious Visions für PC umgesetzte Destiny bietet ein natives PC-Erlebnis samt PC-spezifischen Funktionen wie 4K-Auflösung mit unbegrenzter Frame-Rate, voller Maus- und Tastatur-Unterstützung mit benutzerdefinierten Tasteneinstellungen, Text-Chat, einstellbarem Sichtfeld, detailliertem PC-Einstellungsbildschirm, 21:9- und Dreifach-Monitor-Unterstützung sowie HDR. Destiny für PC läuft unter Windows 7, Windows 8 und Windows 10. In der Story von Destiny liegt die letzte Stadt der Erde in Trümmern. Die Spieler müssen neue Fähigkeiten und Waffen meistern, um die Streitkräfte der Stadt wieder zusammenzuführen, und gemeinsam zurückschlagen, um ihre Heimat zurückzuerobern.

Die Mindestanforderungen auf PC erfordern einen Intel Core i3-3250, Intel Pentium G4560 oder einen AMD FX-4350 zusammen mit einer GeForce GTX 660 2 GB, GTX 1050 2 GB oder Radeon HD 7850-Grafikkarte. Außerdem sind 6 GB RAM, 68 GB Festplattenspeicher sowie eine Internetverbindung erforderlich.