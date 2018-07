Activision kündigt für den 31. Juli 2018 den Start des Live-Events Sonnenwende der Helden in Destiny 2 an. Dabei können Spieler unter anderem zahlreiche Belohnungen freischalten. Am 4. September erscheint nämlich schon die nächste große Erweiterung „Forsaken“.

Destiny 2 – Start des Live-Events Sonnenwende der Helden

Das Live-Event Sonnenwende der Helden startet am 31. Juli und endet am 28. August. Indem Spieler an Triumphmomenten teilnehmen, verdienen sie Punkte und schalten einmalige Belohnungen frei, darunter zeremonielle Rüstungssets. Diese können während Sonnenwende der Helden bis zu einem Powerlevel von 400 aufgerüstet werden.

Zudem finden sich Hintergrundinformationen und ein Guide zu Sonnenwende der Helden auf dem Bungie Blog.