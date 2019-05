Destiny Connect: Tick-Tock Travelers – Releasedatum enthüllt

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

NIS America hat heute das Release Datum von Destiny Connect: Tick-Tock Travelers bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 25. Oktober für Nintendo Switch und PlayStation 4.

Destiny Connect: Tick-Tock Travelers – Das erwartet die Spieler

Die Stadt Clocknee feiert gerade den Beginn eines neuen Jahrtausends, als die Zeit plötzlich still steht. Die Horde feindlich gesinnter Maschinen taucht in der Stadt auf. Ein junges Mädchen mit dem Namen Sherry, ihr Freund Pegreo und Isaac, der zeitreisende Roboter machen sich auf die Suche nach einer Erklärung für diese mysteriösen Ereignisse. Zusammen besuchen Sie die Vergangenheit und wagen einen Blick in Zukunft.

Key-Features: