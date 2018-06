Square Enix hat bekannt gegeben, dass Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit ab sofort kostenlos für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich ist.

Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit – Ab sofort kostenlos erhältlich

Das Spiel ist komplett gratis und erfordert keine zusätzlichen In-Game-Käufe, um das gesamte Erlebnis genießen zu können. Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit ist nur digital erhältlich.

Der neunjährige Chris ist ein normaler Junge, der ein Superheld sein will. Mithilfe seiner Spielzeuge und seiner enormen Vorstellungskraft verwandelt er einen gewöhnlichen Samstag in eine Reihe aufregender Abenteuer. Doch er ist nicht darauf vorbereitet, was der Tag für ihn bereithält, denn etwas wahrlich Außergewöhnliches wird geschehen …

Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit ist eine eigenständige und in sich geschlossene Geschichte im Universum von Life is Strange von Entwickler Dontnod Entertainment. Das Spiel stellt den ersten Schritt in die Welt von Life is Strange 2 dar. Es enthält Verbindungen zur kommenden Story und den Charakteren des sehnlichst erwarteten und bald erscheinenden Sequels.