Codemasters hat heute die DiRT Rally 2.0 Day One Edition für PlayStation 4, Xbox One inklusive sowie Windows PC veröffentlicht. Zur Einstimmung geht auch ein neuer Trailer an die Startlinie, der das herausragende Presse-Feedback zusammenfasst.

DiRT Rally 2.0 – Day One Edition im Handel erhältlich

DiRT Rally 2.0 ist die Fortsetzung des, von Kritikern und Fans, hoch gelobten DiRT Rally aus dem Jahr 2015, die nahtlos an den Vorgänger anknüpft und durch verschiedene Verbesserungen im Spieldesign, das Fahrgefühl noch realistischer gestaltet. Neue strategische Möglichkeiten für die Spieler umfassen dabei die Wahl der richtigen Reifen abhängig vom Untergrund und der Länge der jeweiligen Strecke oder dem eigenen Fahrstil. Zusätzlich spielt die Veränderung der Untergründe im Lauf einer Rallye eine entscheidende Rolle.

Ob die Startposition 20 oder 120 ist sorgt für starke Differenzen im Fahrverhalten der Vehikel, je nach Abnutzungsgrad oder Fahrbahnverschmutzung. Das Fahrzeug auf abgenutzten Strecken mit zahllosen Schlaglöchern und ausgefahrenen Spurrinnen auf der Strecke zu halten, erfordert Nerven aus Stahl.

DiRT Rally 2.0 – Offizielle Inhalte zur FIA World Rallycross Meisterschaft

DiRT Rally 2.0 öffnet Spielern die gesamte Bandbreite des Rallye-Sports. Neben zahlreichen traditionellen Rallye-Herausforderungen und historischen Modi, sind auch acht Strecken der 2018 FIA World Rallycross Championship im Spiel enthalten. Die Auswahl umfasst auch die neuen Strecken der Rennserie. Dazu zählen Mettet, Silverstone und Circuit de Barcelona – Catalunya. Zudem stehen die vier Klassen – FIA World Rallycross Championship Supercars, RX2, RX Super 1600s sowie RX Crosskarts zur Verfügung. Erstmalig in der DiRT Rally-Serie vertreten sind dabei der Renault Megane RS RX des GCKompetition World Rallycross-Teams, der Audi S1 EKS RX quattro sowie PSRX Volkswagen Polo R Supercar des 2018 FIA World Rallycross Champions Johan Kristofferson.

Im neuen Rallye- Cross-Championship-Modus erleben Spieler den vollen Umfang der adrenalintreibenden Rennserie. Dabei müssen sie im Fahrzeug ihres Favoriten von der ersten Warm-Up Runde über Halbfinale und Finale zum Sieg rasen. Neben der Single-Player-Erfahrung ermöglicht Rallycross im Online-Modus von DiRT Rally 2.0 Spielern rasante Kopf an Kopf Rennen mit bis zu acht Fahrern gleichzeitig.