Codemasters hat die Handelsversionen und umfangreiche Vorbesteller-Boni für das kommende Rally-Spektakel DiRT Rally 2.0 angekündigt. Der heiß ersehnte Nachfolger des bei Fans beliebten DiRT Rally erscheint am 26. Februar 2019 für Playstation 4, Xbox One und Windows PC in der DiRT Rally Day One Edition. Eine exklusive DiRT Rally Deluxe Edition ist für Vorbesteller bei ausgewählten Händlern erhältlich.

DiRT Rally 2.0 – Deluxe Edition angekündigt

Die Editionen umfassen schnelleren Zugang zu bestimmten Fahrzeugen des umfangreichen Fuhrparks. Abhängig von der Version und den teilnehmenden Händlern bieten sie auch weitere Boni.

DiRT Rally Day One Edition:

Beinhaltet unter anderem den legendären Porsche 911 RGT Rally Spec. Außerdem haben Spieler schnelleren Zugriff auf den Fiat 131 Abarth Rally und den Alpine Renault A110 1600 S.

DiRT Rally Deluxe Edition:

Für besondere Liebhaber umfasst die DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition neben dem Porsche 911 RGT Rally Spec den schnelleren Zugang zu fünf Fahrzeugen (Ford Escort Mk II, Lancia Stratos, Subaru Impreza 1995, AUDI Sport quattro S1 E2 und Ford Fiesta OMSE SuperCar Lite) sowie die ersten beiden Season-Updates nach Veröffentlichung. Die DiRT Seasons 1 & 2 umfassen jeweils drei neue Renn-Locations (verteilt auf Rally und Rallycross) und jeweils fünf vorgezogene Freischaltungen weiterer Fahrzeuge. Weitere Boni umfassen zusätzliche Ingame-Events und –Boni sowie verbesserte Starterfahrzeuge im „My Team“-Fuhrpark. Zusätzlich können Käufer der Deluxe-Edition bereits vier Tage vor dem offiziellen Launch die Motoren aufheulen lassen. Die Deluxe-Edition erscheint für alle Plattformen bereits am 22. Februar 2019.

DiRT Rally 2.0 führt Spieler an sechs unterschiedliche Rally-Örtlichkeiten rund um den Globus, wo sie mit einer Vielzahl spektakulärer Rally-Fahrzeuge aus unterschiedlichen Jahrzehnten über von Hand erstellte Strecken jagen können. Das offizielle Spiel der FIA World Rallycross Championship wird von Monster Energy präsentiert und bietet zur Veröffentlichung neben den Fahrzeugen der Saison 2018, auch acht offizielle WorldRX-Strecken.