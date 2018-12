0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Codemasters hat ein neues Dev-Insight-Video zur kommenden Rallye-Simulation DiRT Rally 2.0 veröffentlicht. Im Zentrum des Videos stehen die Verbesserungen, die das Team seit der Veröffentlichung des von Kritikern und Fans geliebten Vorgängers DiRT Rally vorgenommen hat. DiRT Rally 2.0 erscheint am 26. Februar 2019 weltweit für PS4, Xbox One sowie PC

DiRT Rally 2.0 – Dev-Insight-Video veröffentlicht

Chief Games Designer Ross Gowing und Jon Armstrong, WRC 2 Fahrer und eSports-Weltmeister, geben im Video einen Einblick in die Veränderungen an den Fahrzeugen, der Umgebung und dem neuen Reifenmodel, das direkt mit den überarbeiteten Fahrbahnbelägen interagiert.

Codemasters kündigen gleichzeitig an, dass Käufer von DiRT Rally 2.0 bei GameStop ein kostenloses Steelbook-Case erhalten (solange der Vorrat reicht). Das Besondere an dieser Hülle ist der Retro-Look, der angelehnt an das legendäre Colin McRae Rally 2.0 entstand. Chief Games Designer Ross Gowing versteht das Design auch als Referenz an die eigene Geschichte des Studios und die Anfänge der erfolgreichen Rallye-Serie, aus dem Hause Codemasters.

DiRT Rally 2.0 führt Spieler an sechs unterschiedliche Rallye-Etappen rund um den Globus. Hier können Spieler mit einer Vielzahl spektakulärer Rallye-Fahrzeuge aus unterschiedlichen Jahrzehnten über erstellte Strecken fahren. Zur Veröffentlichung bietet das Spiel neben den Fahrzeugen der Saison FIA World Rallyecross Championship 2018, auch acht offizielle WorldRX-Strecken.