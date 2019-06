DiRT Rally 2.0 – Latvia-RX-Trailer enthüllt neue Strecke

1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Codemasters hat einen neuen Trailer zum Rallye-Spektakel DiRT Rally 2.0 veröffentlicht, das bereits für PlayStation 4, Xbox One sowie PC im Handel verfügbar ist. Das Video stellt die neue Strecke der Latvia-RX-Rallyeserie vor. Die Serie wird seit 2016 ausgetragen und findet in diesem Jahr vom 14. bis 15. September in Riga statt.