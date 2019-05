0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Codemasters hat die Veröffentlichung der zweiten Season in DiRT Rally 2.0 für den 4. Juni 2019 angekündigt. Zu den neuen Inhalten gehören neue Autos, Lackierungen und Strecken mit Schwerpunkt Rallycross. Fans traditioneller Rallyes können sich auf ein Wiedersehen mit dem Porsche 911 SC RS in der schicken East-African-Safari-Classic-Rally-Lackierung und neue Strecken in Wales freuen.

DiRT Rally 2.0 – Season Zwei Inhalte kommen am 4. Juni

Die Inhalte im Überblick:

Woche 1: Peugeot 205 T16 Rallycross, Ford RS200 Evolution, Special Livery

Woche 3: Latvia RX

Woche 5: Porsche 911 SC RS, Lancia 037 Evo 2, Special Livery

Woche 7: Wales Rally

Woche 9: Lancia Delta S4 Rallycross, MG Metro 6R4 Rallycross, Special Livery

Woche 11: Germany RX

Mit der zweiten Season feiern die in DiRT 4 vorgestellten Gruppe B Rallycross Autos ihre Rückkehr. Am Steuer eines Peugeot 205 T16 Rallycross, Ford RS200 Evolution, Lancia Delta S4 Rallycross oder dem MG Metro 6R4 gilt es, sich in waghalsigen Manövern an die Spitze zu setzen.

Das verbesserte Handling, die optische Überarbeitung der vier Fahrzeuge und die neue Strecken in Estring, Deutschland sowie Bkernieki, Lettland runden das Rallycross-Erlebnis ab.