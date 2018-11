0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

NIS America hat einen Accolade-Trailer zu Disgaea 1 Complete veröffentlicht. Das Spiel ist für PlayStation 4 und Nintendo Switch im Handel. Zur Feier des 15. Geburtstages der Disgaea-Serie bringt Disgaea 1 Complete die ursprüngliche Disgaea-Saga Disgaea: Hour of Darkness auf die modernen Konsolen. Überarbeitete Grafik und klassisches Gameplay lassen Fan-Herzen höher schlagen. Wir haben bereits die Nintendo Switch-Version ausführlich getestet.



Disgaea 1 Complete – Accolade-Trailer veröffentlicht

Der Overlord ist tot, die Netherworld in Aufruhr – also ist es an der Zeit, in ein paar Ärsche zu treten! Der Prinz der Netherworld – Lahrarl – erwacht, um für das Anrecht auf seinen Thron zu streiten. Es liegt an ihm und seinen Verbündeten, sein Geburtsrecht zu verteidigen. Gemeinsam mit seinem Vasallen Etna, dem Engel in Ausbildung Flonne und einer ganzen Kohorte weiterer explosiver Charaktere, muss Laharl sich durch die Reihen seiner Feinde schnezeln, um die Spitze der Herrschaft zu erklimmen. Spieler können ihre Truppen bis auf Level 9999 aufrüsten und verrückte Fähigkeiten entfesseln. Team-Attacken und magische Sprüche zaubern Schadenszahlen in Millionenhöhe auf den Schirm in diesem HD-Remake des Rollenspielklassikers.

Features: