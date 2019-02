0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat heute bekannt gegeben, dass die Dissidia Final Fantasy NT Free Edition ab dem 12. März 2019 für PC (Steam) und PlayStation 4 erhältlich ist. Erstmals dürfen nun auch Steam-Nutzer ihr Talent in den packenden Online-Mehrspielerkämpfen mit über 25 einzigartigen Helden aus der Final Fantasy-Reihe beweisen.

Dissidia Final Fantasy NT – Free Edition für PC und PS4 angekündigt

Mit der Free Edition können Spieler das Spiel gratis ausprobieren. Die auswählbaren Charaktere wechseln sich dabei wöchentlich aus. Außerdem können Spieler der Free Edition online in Dreierteams gegeneinander antreten. Individuelle Charaktere und Waffen können Spieler separat kaufen.

Dissidia Final Fantasy NT wurde in Zusammenarbeit mit Team NINJA von Koei Tecmo Games entwickelt. Es ein einzigartiges, teambasiertes Kampfspiel, in dem Spieler zusammenarbeiten müssen, um ihre Gegner zu besiegen. Mit Charakteren aus der Final Fantasy-Reihe, mächtigen Beschwörungen, Online- und Offline-Spielmodi, umfangreicher Charakteranpassung und einer brandneuen Story spricht Dissidia Final Fantasy NT Spieler jeder Art an.

Dissidia Final Fantasy NT – Snow als DLC-Charakter verfügbar

Snow Villiers kämpfte einst in der Final Fantasy XIII-Trilogie als Verbündeter an Lightnings Seite. Später wurde er Schutzherr der Vergnügungsmetropole Yusnaan, eine Position, die er 500 Jahre ausübte. In Dissidia Final Fantasy NT verwandelt sich Snow in einen mächtigen Cie’th, wenn seine Lebensenergie gering ist. Dadurch erhöht sich die Stärke seiner Mutangriffe, LP-Angriffe und Fähigkeiten. Je weiter seine LP sinken, desto weiter schreitet seine Verwandlung zum Cie‘th voran und desto mächtiger wird seine einzigartige EX-Fähigkeit Chaos-Geiser.

Snow kann als eigenständiger DLC erworben werden, oder als Teil des Season Pass, welcher auch Vayne (Final Fantasy XII), Locke (Final Fantasy VI), Rinoa (Final Fantasy VIII), Kam’lanaut (Final Fantasy XI) und Yuna (Final Fantasy X) enthält. Jeder Charakter verfügt über zwei zusätzliche Kostümen und Waffen. Der Season Pass bietet zudem einen digitalen Mini-Soundtrack mit Musik aus Dissidia Final Fantasy NT und der Arcade-Version Dissidia Final Fantasy.