Bandai Namco Entertainment Europe hat bekannt gegeben, dass Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition für PlayStation 4 und Xbox One am 31. August 2018 erscheinen wird.

Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition – Rundenbasiertes Kampfsystem

Das von Larian Studios entwickelte Divinity: Orginal Sin 2 für PC wird als eines der besten RPGs aller Zeiten gesehen. Es gewann 2017 den „Game of the Year”-Award und 2018 einen Award der “British Academy of Film and Television Arts” (BAFTA). Divinity: Original Sin 2 erlangte weltweite Anerkennung mit einer Metacritic-Bewertung von 93 und einer Bewertung von 10/10 auf gamespot.com. Eine Ehre, die bisher nur 15 weiteren Spielen zuteilwurde. Nun hat Larian Studios neue Features für Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition entwickelt, die es Spielern ermöglicht, die überzeugende Geschichte und das rundenbasierte Kampfsystem auch auf Spielekonsolen zu erleben.

Mit Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition können Spieler nahezu endlose Möglichkeiten durchspielen, indem sie einen eigenen Charakter erstellen oder einen von sechs Charakteren mit unterschiedlichen Hintergrundgeschichten auswählen. Die Spielwelt reagiert auf jeden Charakter anders und es gibt schier grenzenlose Möglichkeiten zu entdecken. Spieler tauchen in die Welt von Rivellon ein, eine Welt, die von Göttern verlassen wurde. Spieler werden durch erledigte Aufgaben stärker und müssen letztendlich die Götter, die Rivellon verlassen haben, ersetzen. Doch nur einer aus dem 4er-Team wird die Chance haben, die neue Gottheit zu werden.

Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition – Verbessertes Spielerlebnis

Außerdem beinhaltet Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition neue Features für ein verbessertes Erlebnis auf der Spielekonsole. Dazu gehören ein Team-Inventar-System, ein neues Journal-System, ein neues Tutorial, einen aktualisierten PvP-Bereich und neue Schwierigkeitsgrade für den Storymodus. Das größte Update ist das dritte Kapitel des Spiels, welches komplett neu geschrieben wurde. Dadurch können Spieler komplett in die umfangreiche und fesselnde Story von Divinity: Orginal Sin 2 – Definitive Edition eintauchen. Spieler der Xbox One können einen ersten Eindruck von Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition gewinnen und das Spiel jetzt in der Xbox Spielvorschau testen.