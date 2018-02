Wer schon immer am meisten Spaß daran hatte, seinen Mitmenschen beim gemütlichen Sit In ordentlich eins auf die Nuss zu geben, bekommt jetzt mit Domiverse wohl die Gelegenheit dazu. Mit einem Trailer kündigt sich die Pixel-Klopperei für den 7. März an.

Domiverse: Jeder Charakter op?

Der Witz dieses Brawls sollen die Spezialfähigkeiten der Charaktere sein. Jeder unserer Kumpane bekommt eine unfaire Fähigkeit, die den anderen fehlt. Dabei soll jeder auf seine Art overpowered sein und unsere Gegner bis aufs Blut trietzen.

Der Trailer zu Domiverse sieht charmant hausgemacht aus, wie auch das Spiel selbst. Haunted Tie ist ein junges Entwicklerstudio aus Belgien, das sich durch seinen Humor auszeichnet. Wo bekommt man sonst die Möglichkeit eine Laser-Wurst zu spielen? Das Spiel präsentiert sich in Pixel-Grafik und reiht sich somit in die Tradition von Titeln wie Towerfall Ascension ein.

Im Trailer werden uns der Dashing Demon, der Wall Jumper, die Laser-Wurst, die Hypnocat, die Machinegun Mirage, der Slug Slugger, der Death from the Sky und der Bubble Master vorgestellt. Am Trailer, wie an den Namen zu erkennen, nimmt sich Domiverse nicht all zu ernst. Die abwegigen Fähigkeiten scheinen Parodie und Spaß am Unsinn zu vereeinen.

Diese simplen Mehrspieler-Brawler erfreuen sich schon seit einiger Zeit größter Beliebtheit und sind auch als Let’s Plays gerne gesehen. Herausragende Qualität sind die Kurzweiligkeit und der Spaß am Zerlegen seiner Freunde. Schadenfreude eingeschlossen!

Ob und wie Domiverse mit seinen overpowerten Figuren funktionieren wird bleibt vorerst offen. Zwar gab es schon einen Gameplay-Trailer zu sehen, doch der Spielspaß kann erst beurteilt werden, wenn man sich zur allgemeinen Beulerei zusammensetzt. Mit der vermeintlichen op-Qualität wird hier natürlich gespielt. Wenn alle overpowered sind müssten sich die Stärken ausgleichen, womit der “over” hinfällig wird. Die Fähigkeiten werden wohl in jedem Falle spaßig sein.

Am 7. März erscheint das Spiel auf Steam. Weitere Infos und Comics zum Spiel und der Story finden sich auf der Homepage von Haunted Tie.