Der Vier-Spieler-Party-Brawler Domiverse wird am heutigen Tag erscheinen. Ab 17 Uhr CET könnt ihr Domiverse über Steam erwerben. Im Titel hat jeder Charakter eine verrückte Spezialfähigkeit, die ein wenig unfair ist. Spielziel ist es also, immer noch ein wenig unfairer als seine Freunde zu sein. Wenn ihr auf auf lokale Mehrspieler-Titel wie Towerfall Ascension und Nidhogg steht, solltet ihr Domiverse gut im Auge behalten. Selbstverständlich werden wir eine Review zu Domiverse veröffentlichen. strong>

Domiverse- Zahlreiche Spielmodi mit viel Action

In diesem hektischen Vier-Spieler-Party-Brawler ist es immer Zeit für “nur noch eine letzte Runde”. In Domiverse hat jeder Charakter eine verrückte Spezialfähigkeit, die ein wenig unfair ist. Spielziel ist es also, immer noch ein wenig unfairer, als seine Freunde zu sein. Ballere durch Wände, teleportiere dich oder sei einfach mal eine gigantische Laser-Wurst – ihr habt die Wahl! Setzt euch mit euren Freunden (oder Feinden) zusammen, entscheidet euch für euren Lieblingsgladiator und kämpft in superkurzen und intensiven One-Hit-Kill-Matches in drei Modi bis zum bitteren Ende.

Wenn ihr euch nicht gerade mit euren Freunden prügelt, könnt ihr den Einzelspieler-Arcade-Modus in Angriff nehmen oder im Challenge-Modus mit Kursen voller Zielscheiben trainieren, um Domiverse-Champion zu werden. Schaltet verschiedene Charaktere, handgezeichnete Comics, die die Hintergrundgeschichte der Kämpfer erklären, und vieles mehr frei!

Folgende Features könnt ihr erwarten: