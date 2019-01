0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

In wenigen habt ihr die Gelegenheit die verschiedenen interdimensionalen Welten von Double Cross zu erforschen. Am 10. Januar erscheint der neue Action-Adventure der Runbow-Entwickler 13AM Games. Double Cross ist ab dem 10 Januar im Nintendo eShop und auf Steam erhältlich. Zudem ist auf der Nintendo Switch der vergünstigte Vorverkauf gestartet mit einem Rabatt von 25%. PC-Spieler können das Action-Adventure ihrer Wishlist hinzufügen.

Double Cross – Entdeckt das Multiversum im Action-Adventure

Das Action-Adventure wurde von dem Studio 13AM Games entwickelt, den Machern des preisgekrönten Spiels Runbow. In Double Cross schlüpfen die Spieler in die Rolle von Zahra, einer Agentin von R.I.F.T. (Regulators of Interdimensional Frontiers and Technology), deren Aufgabe es ist, den Frieden und die Ordnung in allen Dimensionen zu wahren. Das R.I.F.T.-Hauptquartier wurde vor Kurzem angegriffen und die Spieler stürzen sich umgehend in einen neuen spannenden Fall. Dabei müssen sie die von R.I.F.T. entwickelte Ausrüstung einsetzen, um sich durch unterschiedliche Dimensionen zu schleudern, diese zu untersuchen und zu kämpfen. Auf ihren Reisen müssen die Spieler Beweise sammeln, um die Identität des Angreifers von R.I.F.T. aufdecken zu können und alle Variationen des Universums zu retten.

Double Cross – Features