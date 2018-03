Am heutigen Tag erscheint der postapokalyptische Steam-Titel Double Kick Hereos. In diesem Spiel trifft Zombie-Metzel-Shoot’em Up auf Rythmusspiel. Passend zum Release veröffentlichen die Entwickler von Headbang Club einen Story-Trailer.

Double Kick Hereos- Roadtrip mit der eigenen Band

Von den cineastischen Welten von Robert Rodriguez und Quentin Tarantino (From Dusk til Dawn, Grindhouse, Machete) inspiriert, navigiert ihr in Double Kicker Heroes eure Band in einem explosiven und riffgeladenen Roadtrip durch die zombieverseuchte Einöde. Ihr ballert euch euren Weg mit der “Gundillac” und der Power des Metal frei. Neben einem killer Soundtrack voller sagenhaften Metal-Songs könnt ihr auch eure eigene Musik in das Spiel importieren. Außerdem könnt ihr in designte Level von der Community spielen und eure Lieblingssongs anpassen. In Double Kick Hereos erwartet euch jedoch vieles mehr.