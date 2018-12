0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

SpielerInnen und Fans aus der ganzen Welt treffen sich in Los Angeles, um sich beim Red Bull Final Summoning zu messen, einem neuen Turnier, welches den Höhepunkt der offiziellen Dragon Ball FighterZ 2018/2019 World Tour markiert.

Dragon Ball FighterZ – 2018/2019 World Tour Finale in Los Angeles

Das zweitägige Turnier findet am 26. und 27. Januar 2019 in Los Angeles „The Majestic Downtown“ statt. Ihr könnt das Turnier live auf Twitch verfolgen. Das Turnier beginnt mit dem Last Chance Qualifier am 26. Januar. Anschließend treffen die besten SpielerInnen am 27. Januar bei den Weltmeisterschaften aufeinander.

Im Laufe des Jahres haben sich die TeilnehmerInnen ihre Plätze für die finalen Top 8 der Dragon Ball FighterZ World Tour verdient. Die verbleibenden Plätze werden durch intensive Kämpfe während der Last Chance Qualifiers (LCQs) vergeben. Hier müssen SpielerInnen ihre Fertigkeit, Kraft und Willensstärke in Einzelausscheidungsklassen demonstrieren.

Das Red Bull Final Summoning wird weltweit exklusiv auf Twitch (twitch.tv/dragonballfighterz) gestreamt, dem führenden Service und Community für Multiplayer-Unterhaltung. Twitch ist bei der Dragon Ball FighterZ World Tour außerdem geschäftsführender Partner für League-Operations, Circuit-Events und Inhalte.

„Seit der Veröffentlichung von Dragon Ball FighterZ Anfang des Jahres haben wir ein unglaubliches Spielerwachstum und eine unglaubliche Begeisterung erlebt“, sagt Wilson Cheng, Senior Brand Manager bei Bandai Namco Entertainment America. „Wir freuen uns, die Red Bull Final Summoning in Zusammenarbeit mit Red Bull und Twitch anzukündigen und freuen uns auf die Dragon Ball FighterZFinals in Los Angeles.“

Fans können das Turnier live miterleben, indem sie Tickets erwerben oder über den Twitch-Livestream auf dem DragonBallFighterZ-Kanal einschalten.

Die Registrierung ist kostenpflichtig. Weitere Informationen sowie die Anmeldung befinden sich unter Redbull.com/finalsummoning.