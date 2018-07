Bandai Namco Entertainment Europe kündigt Goku and Vegeta in ihrer normalen Form als neue Charaktere für Dragon Ball FighterZ an, diese werden ab Anfang August auf Xbox One, Playstation 4 und PC kostenpflichtig erhältlich sein. Nintendo Switch-Spieler haben außerdem die Möglichkeit, die bald erscheinende Switch-Version von Dragon Ball FighterZ schon einmal vorab, während der Open Beta, antesten zu können.

Dragon Ball FighterZ – Goku und Vegeta als neue Charaktere

Die Session ist für August geplant und beinhaltet neue lokale Mehrspieler-Features wie:

Ein 2vs2- sowie 1vs1-Modus neben dem klassischen 3vs3.

Der 6-Spieler „Party Match“-Modus, welcher nun auch offline verfügbar sein wird.

Ebenfalls bestätigt: Kafla ist der zweite Charakter für das Dragon Ball Xenoverse 2 Extra Pack 3. Sie ist das Ergebnis der erfolgreichen Fusion von Caulifla und Kale, zwei starken Kämpferinnen. Ab Sommer können sich Spieler von der unglaublichen Stärke dieser Saiyajin-Frau im Rahmen des Dragon Ball Xenoverse 2 Extra Pack 3 überzeugen.

Dragon Ball FighterZ erscheint am 28. September 2018 für die Nintendo Switch und ist bereits für Xbox One, PlayStation 4, und PC via Steamerhältlich. Bei teilnehmenden Händlern könnt ihr zudem für die Nintendo Switch euch Vorbesteller-Boni sichern.