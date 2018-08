Bandai Namco Entertainment Europe hat die Dragon Ball FighterZ Open Beta für Nintendo Switch angekündigt. Diese wird vom 10. August um 6:00 Uhr bis 12. August um 9:00 Uhr stattfinden. Den Client können sich Spieler bereits jetzt im Nintendo eShop herunterladen. Dragon Ball FighterZ für Nintendo Switch erscheint am 28. September 2018. Für Xbox One, PlayStation 4 und PC via Steam ist es bereits erhältlich.

Dragon Bal FighterZ Open Beta – Mehrere Spielmodi zur Auswahl

In der Open Beta werden verschiedene Spielmodi verfügbar sein: Kampf-Tutorial, in dem Spieler ihre Fähigkeiten trainieren können sowie Arena-Match, Ring-Match und Ring-Party-Match, in denen Spieler gegeneinander antreten können. Um verschiedene Spielstile auszuprobieren und das perfekte Team zu bilden, haben Spieler Zugang zu den folgenden Kämpfern: Son-Goku (Super-Saiyajin), Vegeta (Super-Saiyajin), Piccolo, Son-Gohan, Son-Gohan (Teenager), Freezer, Ginyu, Trunks, Cell, C-18, Gotenks, Krillin, Kid Boo, Majin Boo, Nappa, C-16, Yamchu, Hit, Tenshinhan, Son-Goku Super-Saiyajin Blue, Vegeta Super-Saiyajin Blue, Beerus und Goku Black.