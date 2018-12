0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Nach der Ankündigung Gogetas für den kommenden Film Dragon Ball Super: Broly, tritt er in Brolys Fußstapfen und wird ein vollwertig spielbarer Charakter in Dragon Ball Xenoverse 2. Somit enthält das Extra Pack 4 nicht nur Broly in seiner Super-Saiyajin Full-Power-Form, sondern auch Gogeta (Super-Saiyajin Blue). Ihre Outfits lassen sich auch für die eigenen Avatare als Anpassungsmöglichkeit nutzen.

Dragon Ball Xenoverse 2 – Neue Details zum Extra Pack 4 enthüllt

Anfang 2019 wird außerdem der Fotomodus eingeführt, der es den SpielerInnen ermöglicht, ihre bevorzugten Kampfpositionen oder Angriffe einzufangen. Die Fotos können mit verschiedenen Einstellungen, zusätzlichen Stempeln und Rahmen bearbeitet werden.

Das Extra Pack 4 ist Teil des Extra Pass und kann auch separat erworben werden. Diesen Winter erhalten alle SpielerInnen ebenfalls ein separates und kostenloses Update, das Son-Gokus und Vegetas Winterjacken, Brolys Perücke, Kostüme von Videl und C-18 sowie das weihnachtliche Santa-Outfit enthält.