Dragon Quest XI – Weltweit über 4 Millionen Mal verkauft

Square Enix hat bekannt gegeben, dass die weltweiten Verkäufe von Dragon Quest XI (physisch und digital) die Vier-Millionen-Marke überschritten haben. Zu unserer Review geht es hier entlang.



Das Rollenspiel ist der perfekte Serien-Einstieg für Neulinge. Auf der ganzen Welt hat das Spiel großartige Kritiken für sein komplexes und doch leicht zu erlernendes Kampfsystem erhalten. Auch die wunderschöne Grafik sowie die charmanten Charaktere und die bezaubernde Geschichte sorgten für Begeisterung.

Dragon Quest-Erfinder und Spieldesigner Yuji Horii sagte dazu: „Ich war wirklich auf Wolke sieben, als ich hörte, dass sich Dragon Quest XI weltweit mehr als vier Millionen Mal verkauft hat. Als ich damals vor mehr als 30 Jahren das erste Dragon Quest-Spiel entwickelte, hätte ich mir nie träumen lassen, dass die Reihe einmal von Menschen aus der ganzen Welt gespielt werden würde. Dies ist der elfte Dragon Quest-Titel, der mit seinem Thema „Die Reise eines Helden“ auch einen Neuanfang für die Reihe darstellt.

„Wenn ich darüber nachdenke, dass es nun mehr als vier Millionen dieser Helden auf der ganzen Welt gibt, von denen jeder sein ganz eigenes Abenteuer erlebt, freue ich mich einfach, dass wir dieses Spiel erschaffen haben. Ich möchte allen danken, die Dragon Quest XI gespielt haben – den Fans der älteren Spiele ebenso wie denen, die mit diesem Titel angefangen haben. Ich danke euch allen.“

Dragon Quest XI – Eine wiedergeborene Legende

In Dragon Quest XI können Fans und Neulinge die fesselnde Geschichte eines Helden erleben. Mit einer liebenswürdigen Gruppe treuer Begleiter bricht er auf, um die Geheimnisse seines Schicksals zu enthüllen. Der treue Gefährte Erik und die junge Magierin Veronika, die Heilerin Serena und der Entertainer Rionaldo, die Kampfsportlerin Jade und der geheimnisvolle alte Mann Bodo. SIe alle helfen dem jungen Helden auf seinem Weg durch die Welt von Erdria.

Dragon Quest XI : Streiter Des Schicksals ist für PlayStation 4 und Steam erhältlich. Alle Käufer des Spiels erhalten das Trodain-Bandana und die Trodain-Tracht aus Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King. Diese Gegenstände werden zu Beginn des Spiels automatisch in das Inventar der Spieler gelegt. Eine Vorschau auf das Dragon Quest VIII-Kostüm zeigt euch das folgende Video.