Dreamworks Dragons: Aufbruch neuer Reiter – Ab Februar erhältlich

Outright Games hat seine Partnerschaft mit Universal Games für den neusten Titel Dreamworks Dragons: Aufbruch neuer Reiter bekanntgegeben. DreamWorks Dragons: Aufbruch neuer Reiter startet im Februar 2019 in Europa. Damit erscheint das Spiel zeitgleich zum neuen Film „Drachenzähmen leicht gemacht 3 – Die geheime Welt“.

Dreamworks Dragons: Aufbruch neuer Reiter – Ab in ein großes Abenteuer

„Der erste Spielfilm „Drachenzähmen leicht gemacht“ debütierte vor acht Jahren und hat damit ein geliebtes Franchise entfacht, welches das Publikum auf der ganzen Welt begeistert und zusätzliche Filme, Fernsehsendungen und mehr inspiriert hat“, sagte Terry Malham, CEO von Outright Games. „DreamWorks Dragons – Aufbruch neuer Reiter gibt uns eine wunderbare Gelegenheit, Teil der Drachengeschichte zu werden, indem wir mit Universal zusammenarbeiten, um eine Geschichte zu erstellen, die zwei neue, ganz besondere Charaktere vorstellt. Wir freuen uns darauf, bald mehr Details zu enthüllen.“

Die SpielerInnen schließen sich dem neuen heroischen Duo Scribbler und Patch an. Sie müssen Drachen retten und den neuen Bösewicht Eir besiegen. Eir bringt Drachen unter ihre Kontrolle, um sie für ihre bösen Plänen auszunutzen. In diesem lustigen und feurigen Action-Abenteuer treten die SpielerInnen gegen mächtige Feinde an. Dabei erkunden sie neue und vertraute Orte und interagieren mit ihren Lieblingscharakteren.

Dreamworks Dragons: Aufbruch neuer Reiter – Features

SpielerInnen können:

in einem ganz neuen Abenteuer Scribbler beim Wiederherstellen verlorener Erinnerungen helfen und eine Freundschaft mit Patch, Scribblers einzigartigen Hybriddrachen, schließen

mächtige Fähigkeiten freischalten und es mit furchterregenden Feinden in epischen Kämpfen aufnehmen

zu bekannten und neuen Orten fliegen und riesige Schauplätze erkunden

Rätsel lösen, indem Spieler zwischen Scribbler und Patch tauschen, um so Hindernisse zu bewältigen

„Dreamworks Dragons: Aufbruch neuer Reiter wird die SpielerInnen auf ein neues Abenteuer mitnehmen, das eine bewegende Geschichte über Freundschaft, mysteriöse neue Charaktere und mystische Orte verbindet“, sagt Chris Heatherly, Executive Vice President of Games and Digital Platforms, Universal Brand Development. „Wenn die Filmtrilogie ihren epischen Abschluss findet, wird dieses neue Spiel es den Fans ermöglichen, ihre Verbindung zu einer Welt zu vertiefen, die seit fast einem Jahrzehnt so viele Leben berührt hat.“