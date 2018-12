0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Bandai Namco Entertainment Europe, Outright Games, Universal Games und Digital Platforms geben einen ersten Einblick in das kommende Spiel DreamWorks Dragons: Aufbruch neuer Reiter. Das Spiel erscheint am 1. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.



DreamWorks Dragons: Aufbruch neuer Reiter – Neuer Trailer

Die SpielerInnen schließen sich dem neuen Duo Scribbler und seinem einzigartigen Hybriddrachen Patch an. Gemeinsam brechen sie auf, um gefangene Drachen zu retten und eine neue Schurkin mit dem Namen Eir zu besiegen. Sie hat die Fähigkeit Drachen unter ihre Kontrolle zu bringen. Dadurch kann sie diese für ihre bösen Pläne ausnutzen. In diesem lustigen und feurigen Action-Abenteuer treten die SpielerInnen gegen mächtige Feinde an. Zudem erkunden sie neue und bekannte Orte und interagieren mit ihren Lieblingscharakteren.

SpielerInnen können:

in einem ganz neuen Abenteuer Scribbler beim Wiederherstellen verlorener Erinnerungen helfen und eine Freundschaft mit seinem Drachen Patch schließen.

mächtige Fähigkeiten freischalten und es mit furchterregenden Feinden in epischen Kämpfen aufnehmen.

zu bekannten und neuen Orten fliegen und riesige Schauplätze erkunden.

Rätsel lösen, indem die SpielerInnen die Kontrolle über Scribbler und Patch im Wechsel übernehmen, um so Hindernisse zu bewältigen.