DrückGlück online Casino mit neuer deutscher Lizenz

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Die Aufsichtsbehörde in Schleswig-Holstein erteilt erneut die Lizenz für das beliebte Online-Casino -DrückGlück!

SkillOnNet mit neuer Deutschland-Lizenz

Juli 2019 – SkillOnNet, der Plattformanbieter für die beliebtesten Online-Casino-Marken in Europa, hat seine Deutschland-Lizenz von der schleswig-holsteinischen Regulierungsbehörde neu ausgestellt bekommen. Dadurch kann die Marke DrückGlück in diesem Bundesland weitergeführt werden.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für SkillOnNet, DrückGlück und für die gesamte Branche. Denn in jüngster Zeit kamen Spekulationen auf, dass es Betreibern von Online Casinos untersagt sein könnte in Deutschland zu operieren. Mit der erneuerten Lizenz für darf SkillOnNet bis 2021 seine Produkte weiterhin in Schleswig-Holstein anbieten.

Zeitgleich mit der Erneuerung der Casino-Lizenz hat DrückGlück eine Verlängerung seines derzeit branchenexklusiven Sponsoring-Vertrags mit dem Bundesliga-Zweitligisten Holstein Kiel unterzeichnet. Das Sponsoring-Paket beinhaltet unter anderem Pressewand-Logos, LED-Tafeln, Cam-Carpets, Mittelkreisbanner, Billboards und vieles mehr.

Darüber hinaus wird SkillOnNet seine Marketingmaßnahmen wiederbeleben und eine hochkarätige TV-Werbekampagne starten. Unter anderem wir die Kampagne auf bekannten TV-Kanälen wie Pro7, RTL, SAT1, VOX, Kabel1 und Sport1 zu sehen sein.

Michael Golembo von SkillOnNet sagte in einem kürzlichen Interview:

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Online-Casino-Lizenz in Deutschland (Schleswig Holstein) neu ausgestellt bekommen haben, damit wir den Spielern weiterhin das bestmögliche Online-Casino-Erlebnis mit DrückGlück gewährleisten können.

Dies wird durch eine große Marketingkampagne untermauert, indem wir zunächst unsere derzeitige Partnerschaft mit Holstein Kiel, die sich bisher für beide Seiten als äußerst erfolgreich erwiesen hat, und anschließend über eine große TV-Werbekampagne auf allen großen Kanälen ausbauen.

DrückGlück hat sich als Online-Casino-Marktführer in Deutschland mit über 3000 Spielen etabliert. Die Erneuerung unserer Lizenz indiziert, dass wir alles tun werden unsere Position zu manifestieren, während wir die höchstmöglichen regulatorischen Standards einhalten.“

Tim Jost, Head of Marketing, Holstein Kiel kommentierte:

“Nach einem sehr guten Start in eine sehr vielversprechende Kooperation haben sich DrückGlück und auch die KSV Holstein-Kiel in partnerschaftlichen Gesprächen zu einer mehrjährigen Fortsetzung und Ausbau der Partnerschaft gemeinschaftlich entwickelt. Wir haben mit DrückGlück an unserer Seite einen Partner gewonnen, der sich sehr für Holstein Kiel engagiert und in der Kommunikation immer offen und persönlich mit uns umgeht, was wir beim KSV sehr zu schätzen wissen.

Des Weiteren sind wir stolz darauf, dass die Marke Holstein Kiel durch den Partner DrückGlück auch in weitere öffentliche Räume transportiert werden kann. Gemeinschaftliche Aktionen für Fans und Partner der KSV Holstein werden umgesetzt. Da freuen wir uns sehr darauf, dass wir, gemeinsam mit unserem Partner, so auch die Marke Holstein Kiel weiter positionieren können und für unsere Fans und Sponsoren interessante Aktionen fahren können. Wir sind sehr stolz diesen Partner an unserer Seite zu haben und freuen uns auf die kommenden Jahre.”

Quelle: https://www.spielregeln.de/skillonnet-hat-seine-deutschland-lizenz-erneuert.html