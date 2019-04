0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Eine unbevölkerte Welt, bewohnt von prähistorischen Bestien, wartet in Durango: Wild Lands darauf, von den Spielern erforscht zu werden. Spieler können sich weltweit ab sofort für das Open-World MMORPG vorab registrieren. Dadurch können sie exklusive Belohnungen und Items im Spiel erhalten. Das Spiel soll im Lauf des Jahres für Android und iOS erscheinen.

Durango: Wild Lands – Mobile Sandbox MMORPG angekündigt

Angehende Dino-Zähmer auf der ganzen Welt können sich über Google Play oder die Durango Website registrieren. Dadurch erhalten sie zum weltweiten Release exklusive In-Game Belohnungen wie beispielsweise:

Sammelbare Items : Ein exklusives Paket aus nützlichen In-Game Items wie einem Besenstil, Papierbox, Hundemaske, Dinomaske, Warp Box, Gesundheitsboost, einen gestreiften Compsognathus und mehr.

: Ein exklusives Paket aus nützlichen In-Game Items wie einem Besenstil, Papierbox, Hundemaske, Dinomaske, Warp Box, Gesundheitsboost, einen gestreiften Compsognathus und mehr. Seltene Gems: Android User, die sich vorab über Google Play registrieren, erhalten 300 Warp Gems.

Durango: Wild Lands versetzt die Spieler mitten in eine riesige Wildnis in einem alternativen Universum. Dort leben Menschen zusammen mit Dinosauriern. Um in diesem unbekannten, harten Land überleben zu können, müssen die Spieler die Welt erforschen, sich durchzusetzen und sich zusammenzuschließen, um eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen. Das Spiel bietet eine sich ständig entwickelnde offene Welt, in der Spieler ihr Schicksal selbst bestimmen. Handwerk, Kochen, Landwirtschaft, Nähen, Sammeln und das Zähmen von wilden Dinosauriern sind nur einige der Fähigkeiten, die Spieler beherrschen müssen, um eine blühende Zivilisation inmitten der feindlichen Wildnis aufzubauen.