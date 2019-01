0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Der japanische Spieleherausgeber D3 Publisher Inc. hat das Datum der weltweiten Veröffentlichung von Earth Defense Force: Iron Rain angekündigt. Das von YUKE'S entwickelte Earth Defense Force: Iron Rain erscheint am 11. April exklusiv für PlayStation 4. Der neueste Ableger erschließt Neuland mit der Charaktergestaltung, neuen Charakteren einer der stärksten militärischen Einheiten der EDF. Spieler haben die modernste Ausrüstung, Technologie und Waffen uur Auswahl. Im Spiel treffen sie auf eine bislang unbekannte Bedrohung. Die Earth Defense Force müssen die Bewohner der Erde schützen.



Earth Defense Force: Iron Rain – Weltweite Veröffentlichung im April 2019

Die Earth Defense Force: Iron Rain Standard Edition und Ultimate Edition stehen ab heute im PlayStation Store für euch bereit. Unter den Preorder-Boni befinden sich exklusive maßgefertigte Kostüme, verbesserte Waffen und vieles mehr. Außerdem enthält die Ultimate Edition eine kritische Waffe und eine zusätzliche Mission. Diese soll kurz nach Veröffentlichung des Spiels verfügbar sein.

Seit ihrer Veröffentlichung 2003 auf PlayStation 2 hat sich die Reihe Earth Defense Force einen Ruf für schonungsloses Wave-Shooter-Gameplay und Co-op-Spaß mit unzähligen Feinden, einer Vielfalt einmaliger Klassen und Waffen, originellen B-Movie-Dialogen und seinen von riesigen Insekten, Kaiju-Monstern und außerirdischen Invasoren belagerten Stadtlandschaften erworben.

Auch Earth Defense Force: Iron Rain konfrontiert Spieler mit schier überwältigenden Feindesscharen, während neue Ausrüstung und Technologie für unerschütterliche EDF-Soldaten und eine brandneue Separatistensplittergruppe, die Kindred Rebellion, Spannung garantieren. Spieler werden jede Hilfe brauchen, wenn die außerirdische „Aggressor“-Invasion riesiger Insekten, Monster und Mechs weiter Angst und Schrecken in ihrer Welt verbreitet.

Earth Defense Force: Iron Rain – Die neue EDF-Bodentruppeneinheit und die Riesenameise

Zusätzlich zu den Einheiten Trooper, Jet Lifter und Heavy Striker steht Spielern jetzt auch der Prowl Rider zur Verfügung. Seine PA-Ausrüstung basiert auf einem Prototypen, der ursprünglich aus der Splittergruppe Kindred Rebellion bekannt ist. Für Earth Defense Force hat man die PA-Ausrüstung analysiert und verbessert.

Diese Ausrüstung verleiht dem Benutzer mit ihrer Fähigkeit „E-Needle“ erstaunliche Mobilität auf dem Schlachtfeld. Sie ermöglicht ihm, sich an Gebäuden, Bäumen und sogar Feinden festzuhaken und dann wie auf einer Seilrutsche zu ihnen zu gleiten. Mit seiner E-Needle kann der Prowl Rider sogar riesige Insekten mit Nervenimpulswellen in die Luft jagen und Feinde in riesige, lebendige Panzer verwandeln.