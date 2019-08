eFootball PES 2020 – Exklusive Partnerschaft mit der UEFA

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Konami Digital Entertainment B.V. hat heute eine exklusive Partnerschaft mit der UEFA verkündet. Damit ist eFootball PES 2020 das offizielle Videospiel zur EURO 2020. Spieler können sich auf ein kostenloses Update zur Europameisterschaft im nächsten Kalenderjahr freuen. Ingesamt über 50 Nationalmannschaften, inklusive dem amtierenden Europameister Portugal, stehen Spielern dann in eFootball PES 2020 zur Verfügung. eFootball PES 2020 erscheint am 10. September auf PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam. Vorbestellungen für die klassische und für die Legenden-Edition sind ab sofort möglich

eFootball PES 2020 – KONAMI verkündet exklusive Partnerschaft mit der UEFA

Die Lizenzvereinbarung bedeutet zudem, dass im Hauptspiel sowie dem folgenden UEFA EURO 2020 DLC die realen Spieler, Trikots und Wappen integriert sind. Diese sind auf dem gewohnt hohen Niveau der PES-Reihe nachgebaut.

Guy Laurent-Epstein, Marketingdirektor der UEFA Events SA, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit KONAMI fortzusetzen und auszubauen. Die UEFA EURO 2020 bietet die Gelegenheit, eine noch engere Zusammenarbeit auf neue und aufregende Weise aufzubauen. So können wir mit unseren gemeinsamen Fans auf der ganzen Welt in Kontakt treten.“

Darüber hinaus verkünden Konami und die UEFA mit „UEFA eEURO 2020“ den nächsten Schritt im eSport. Der komplett neue Wettbewerb startet zunächst mit einer Online-Qualifikationsrunde. Hier können sich die besten 16 Mannschaften für ein Event in London qualifizieren. Stattfinden wird das Finale der UEFA eEURO 2020 zwischen den Halbfinalspielen und dem Finale der UEFA EURO 2020. Teilnehmen werden, ganz dem realen Vorbild nachempfunden, zahlreiche nationale Fußballverbände aus ganz Europa.

Jonas Lygaard, Senior Director – Brand & Business Development bei Konami Digital Entertainment B.V., kommentiert: „Unsere Teams haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die größtmöglichen und bestmöglichen Lizenzen für eFootball PES 2020 sichern zu können; Qualitätslizenzen, die dem Niveau entsprechen, das wir jedes Jahr in Sachen Gameplay erreichen. Die Partnerschaft mit der UEFA und der EURO 2020 ist ein großer Gewinn für unsere Community und für alle Spieler, die das ganze Jahr über nach neuen Inhalten suchen.“