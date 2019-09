eFootball PES 2020 – Konami kündigt Launch-Tour für neun Städte an

1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Konami hat die offizielle Launch Tour durch ganz Deutschland für eFootball PES 2020 angekündigt. In neun ausgewählten Städten können interessierte Spieler bei teilnehmenden Händlern um hochwertige Preise spielen.

eFootball PES 2020 – Launch Tour inklusive Autogrammstunde mit Serge Gnabry

Vor Ort können sich die Spieler der „Beat a Pro“-Challenge stellen, bei welcher sie gegen einen eSportler antreten. Wer siegreich aus der Partie hervorgeht, erhält eine Version von eFootball PES 2020 als Preis.

In „Matchday“ wählen die Teilnehmer eine von zwei Mannschaften und können über Siege wichtige Punkte für das jeweilige Team erspielen. Unter allen siegreichen Spielern werden Tickets für das Heimspiel des FC Bayern München gegen Köln am 21. September verlost.

Ein besonderes Highlight erwartet alle Spieler in München: Serge Gnabry vom FC Bayern München wird am 11. September ab 15:00 Uhr in den Riem Arcaden für eine Autogrammstunde zur Verfügung stehen.

Die Tour-Stopps in der Übersicht: