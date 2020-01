0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

mDie erste internationale eSports-Liga für professionelle Fußballklubs startet am Samstag den zweiten Spieltag der laufenden Saison. Konami Digital Entertainment B.V. hat die Übersicht der Livestream-Zeiten zum zweiten Spieltag der aktuellen eFootball.Pro-Saison bekannt gegeben. Am am Samstag, den 11. Januar 2020 findet der zweite Spieltag statt.

eFootball PES 2020 – Livestream-Zeitplan zum zweiten Spieltag von eFootball.Pro

In den Highvideo Studios in Barcelona spielen die besten eFootball-Mannschaften aus ganz Europa in 3vs3-Koop-Partien gegeneinander um die nächsten Punkte der Saison. Fans können auf den offiziellen PES-Kanälen via YouTube und Facebook das Geschehen vor Ort live mitverfolgen:

Der Zeitplan der Übertragungen in der Übersicht:

– 13:00 Uhr – Start des Livestreams

– 13:15 Uhr – Arsenal FC gegen Manchester United

– 14:05 Uhr – FC Bayern München gegen FC Barcelona

– 14:55 Uhr – Juventus Turin gegen FC Schalke 04

– 15:45 Uhr – Boavista FC gegen AS Monaco

– 16:35 Uhr – Celtic FC gegen FC Nantes

Nur der FC Schalke 04 und AS Monaco konnten am ersten Spieltag der Saison zwei Siege einfahren. Selbstverständlich wollen sie die Serie auch über den zweiten Spieltag hinaus fortsetzen. Der FC Bayern München hingegen will den ersten Sieg des erst kürzlich gegründeten Teams erringen. Zudem steht der zweite Spieltag im Zeichen des englischen Duells zwischen Arsenal FC und Manchester United.

eFootball PES 2020 – Die internationale eSport-Veranstaltung

Die eFootball.Pro-Liga ist die erste internationale eSport-Veranstaltung, die man ausschließlich für professionelle Fußballvereine konzipiert hat. Die besten PES-Spieler der Welt wurden für dieses Format von den Klubs unter Vertrag genommen.

Über neun Spieltage hinweg spielen die zehn Mannschaften jeweils gegeneinander im Rahmen der ersten Ligaphase, die von Dezember bis April andauert. Jedes Duell wird in zwei Partien ausgetragen – jede gewonnene Partie bedeutet dabei drei Punkte für den Sieger, ein Unentschieden bringt beiden Mannschaften einen Punkt. Die besten sechs Mannschaften der regulären Saison qualifizieren sich für die KO-Phase im Mai.