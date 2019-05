0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Der AS Monaco konnte sich in der Premieren-Saison der eFootball.Pro-Liga mit PES 2019 gegen die namhafte Konkurrenz durchsetzen und ist damit der erste Champion der Liga für professionelle Fußballmannschaften.

eFootball.Pro Liga – Konami verkündet ersten großen Champion

Nach einem spannenden Halbfinale gegen den FC Barcelona, das AS Monaco erst in der letzten der drei möglichen Partien für sich entscheiden konnte, wartete im Finale mit dem Celtic FC einer der Top-Favoriten.

Das große Finale der eFootball.Pro-Liga stand dem spannenden Verlauf der bisherigen Saison in nichts nach und begeisterte die Zuschauer ebenfalls mit hochklassigen Matches und einer knappen Entscheidung. Am Ende waren es zwei Elfmeter für AS Monaco, die die Entscheidung zu Gunsten des französischen Vereins bedeuteten.

Der Erfolg in dieser Saison kommt dabei nicht von ungefähr, denn der AS Monaco hatte die spielstärksten Teilnehmer in seinen Reihen: Usmakabyle erzielte die meisten Assists (17 Vorlagen) und Lufti wurde zum Torschützenkönig gekrönt (20 erzielte Tore). Via Fanabstimmung über Twitter wurde E_C_Oneill von Celtic FC zum MVP der Saison gewählt.